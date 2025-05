Tati Machado perde bebê com oito meses de gestação

A apresentadora Tati Machado, de 33 anos, perdeu o bebê que esperava, Rael. Ela estava com 33 semanas de gestação (mais de oito meses). O anúncio foi feito pelos stories dela e confirmado por meio da assessoria da artista.

Tati deu entrada na maternidade na segunda (12/5) depois de perceber algo errado. Até então, a gravidez transcorria de forma normal.

Foi no atendimento que os médicos constataram a parada cardíaca do bebê. As causas ainda estão sendo investigadas.





"Diante da situação, Tati precisou passar pelo trabalho de parto, um processo cercado de amor, coragem e profunda dor", diz trecho da nota divulgada nas redes.

Também na segunda (12/5), a atriz Micheli Machado anunciou a perda de seu bebê com o ator e apresentador Robson Nunes. Ela estava com nove meses de gravidez.