Hoje tem João Lucas, marido de Sasha, e Pe Lu, ex-Restart, no Tranquilo BH

Os músicos João Lucas, marido de Sasha Meneghel e genro de Xuxa, e Pe Lu, ex-Restart, são os convidados desta terça-feira (13/5) do projeto Tranquilo BH. Eles se apresentam a partir das 19h, no Galpão 54 (Rua Francisco Soucasseaux, 54, Lagoinha).

João Lucas desenvolve trabalho influenciado pelo pop, depois de se dedicar ao gospel com o nome de João Figueiredo.

Ano passado, ele lançou o primeiro álbum na seara pop, com 15 faixas, batizado com seu próprio nome.

Ex-integrante da banda Restart, o cantor, compositor e guitarrista Pe Lu faz carreira voltada para o pop contemporâneo.

Ele chega a Belo Horizonte depois de estrear show solo no Tranquilo em São Paulo, com apresentação acústica no formato voz e violão.

O cantor e compositor Pe Lu traz a BH o show acústico que estreou no Tranquilo de São Paulo Instagram/reprodução

Criado em BH e realizado atualmente em seis capitais, o projeto Tranquilo tem o propósito de divulgar a música independente e abrir espaço para artistas da cena contemporânea. Ingressos para esta noite custam R$ 35, à venda na porta do Galpão 54 e na plataforma Shotgun.