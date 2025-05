Preta Gil deixa Brasil para tratamento contra câncer nos Estados Unidos

Preta Gil, de 50 anos, embarcou nesta segunda-feira (12/5) para os Estados Unidos, onde dará continuidade ao tratamento de câncer.

A cantora estava de cadeira de rodas ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Por lá, Preta recebeu apoio e carinho de fãs.

A viagem faz parte da nova etapa do tratamento contra o câncer. No mês passado, a cantora revelou durante o "Domingão com Huck" que viajaria em busca de tratamento. "No Brasil, já fizemos tudo o que podíamos. Agora minha chance de cura está no exterior, e é para lá que eu vou", contou.

Nesse domingo (11/5), no Dia das Mães, Francisco Gil elogiou a da força da mãe, que está em tratamento contra o câncer de intestino desde 2023.

"Tem sido transformador, revolucionário e intenso ainda estar descobrindo todos os dias mais sobre a sua força, sua fé, sobre você. É a forma mais pura, desafiadora e bonita de eu me descobrir também, afinal o que seria da vida se não essa eterna possibilidade da gente inventar, reinventar? E sermos felizes assim. E ninguém nunca deixou de te ver feliz. A felicidade pra mim é você", comentou.