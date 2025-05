Papa viraliza dando bronca em irmão por não atender ao telefone

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Caçula de três filhos homens, o papa Leão XX14 tem uma relação próxima e amigável com os irmãos, John Prevost, 71 e Louis Prevost, 73. Ambos vivem nos EUA, país natal do papa.

Uma cena divertida entre o pontífice e um dos irmãos, John, vem viralizando nas redes desde o final de semana. Enquanto dava uma entrevista à Associated Press na última quinta-feira (8), John perdeu um telefonema do recém-nomeado Leão 14. Ele demorou duas horas para se dar conta da ligação perdida.

"Por que você não atende seu telefone?", bloqueou o papa, do outro lado da linha. "Antes que você continue, estamos no viva-voz e você está ao vivo. Estamos sendo filmados, estão gravando tudo", avisou John.

