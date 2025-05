SIGA NO

Acredito que devo ser uma das poucas mineiras – e até brasileiras – abençoada pelo novo papa Leão XIV. Isso aconteceu quando ele veio ao Brasil em 2012 e passou pela capital mineira.

Na época, o padre Robert Francis Prevost estava circulando de carro pela cidade. Ao passar pela Rua Sergipe, o automóvel parou no sinal. Eu tinha ido apanhar um quadro que havia comprado na noite anterior. Estava no passeio e, ao ver o padre, cheguei perto da janela do carro.

O padre estava sentado no banco de trás e, ao me ver parada ao lado, me deu a bênção.

Posso estar redondamente enganada, recebi a bênção de outro padre que passava pela rua. Mas o instinto e a memória me afirmam que ali estava o padre Prevost. Do fundo de meu coração, acredito que a bênção que recebi na Rua Sergipe foi dele.

Quero dizer com isso que me sinto especialmente gratificada, mesmo depois de tanto tempo. Acredito fielmente que bênçãos são eternas, não terminam com o passar dos anos.

Na época, contei aquele encontro aqui, nesta coluna, a prova de que estou falando a verdade. A curiosidade é que posso avaliar, hoje, como aquele padre estava firme em sua fé, abençoando a desconhecida que chegou perto do carro que o levava.

Fiquei emocionada e contei para meu marido, que era presbiteriano, o que tinha acontecido. Como sou católica não praticante, vou dobrar as orações que faço sempre antes de dormir, lembrando-me daquela bênção. Acredito que as orações que faço, sempre em silêncio, sigam os caminhos de Deus.

Minha alma ficou mais leve depois que o papa Leão XIV foi escolhido e sacramentado. Tenho acompanhado todo o noticiário da TV sobre sua eleição. Fico pensando: se estivesse em Roma na semana passada, teria ido à praça para estar presente no momento dessa escolha importante para o catolicismo.

Numa de minhas viagens à Itália, fui rezar no Vaticano. Queria muito conhecer a coroa de espinhos, conservada em uma urna dentro da igreja.

Não vi a coroa, que estava em peregrinação religiosa em outros locais. Mas por estar dentro de uma igreja tão importante para a fé católica, valeram as várias orações que me ajudam até hoje.



