Mãe: a maior influencer

Na noite de segunda-feira, estava conversando com um grupo de amigas e tentando entender como as pessoas “compram” tanto as coisas que as influencers postam, porque todo mundo está careca de saber que elas recebem um bom dinheiro para divulgar tudo. O que significa que estão elogiando porque recebem para isso e não necessariamente por estarem encantadas com o produto.



Recebi um material muito legal da fonoaudióloga e especialista em linguagem corporativa Juliana Algodoal mostrando como os filhos aprendem com frases clássicas que as mães falam sempre. E lembrei da minha filha contando que sempre cita ditados e expressões que eu falo – que, em sua maioria, são antigas – e que os amigos acabam zoando ela por isso. Mas é muito legal, e Juliana ressalta que os filhos aprendem, sem perceber, habilidades essenciais para liderar, negociar e inspirar no ambiente de trabalho.



Todas as frases analisadas pela profissional eu falo direto e reto. E por isso digo com a maior segurança que as mães são as melhores influencers que existem. A fonoaudióloga mostra como a base emocional da liderança começa muito antes do primeiro cargo de gestão – e convida a refletir sobre o poder da comunicação materna na construção de líderes mais humanos.



Segundo a fonoaudióloga, as lições aprendidas com as mães moldam, na maioria das vezes, valores pessoais e habilidades para a vida toda. Apesar dos filhos torcerem o nariz para as mães, quando escutam as frases, quando são crianças. Juliana Algodoal é PhD em análise do discurso em situação de trabalho – linguística aplicada e estudos da linguagem e fundadora da consultoria Linguagem Direta. Vamos às frases:



•“Eles não são minha responsabilidade, mas você é.” Pode parecer simples, mas essa frase ensina uma postura essencial para qualquer liderança: reconhecer seu papel nas situações, sem terceirizar culpa. É o ponto de partida para uma comunicação clara, humanizada e respeitosa;



•“Você não é todo mundo.” Com essa clássica advertência, mães mostram a importância de se manter firme nos próprios valores e agir com autenticidade. No ambiente corporativo, liderar pelo exemplo envolve postura ética, aprendizado contínuo e respeito nas relações – tudo o que inspira e mobiliza uma equipe.



•“Quando um não quer, dois não brigam.” No ambiente corporativo, conflitos são inevitáveis — mas a forma como um líder responde a eles pode escalar ou desarmar a situação. Essa velha frase de mãe ensina que nem toda provocação precisa ser respondida na mesma moeda. Pelo contrário: é na escuta ativa, no autocontrole e na inteligência emocional que mora a chave para relações mais saudáveis e produtivas.



•“Não adianta chorar pelo leite derramado.” Essa máxima traduz bem o espírito da gestão de crises: manter a calma, ser prático e buscar soluções. Mães são especialistas em agir com serenidade diante do caos, seja diante de um machucado ou de um colapso emocional. Líderes também precisam dessa habilidade para tomar decisões claras, mesmo sob pressão.



•“Amanhã é outro dia.” Mais do que consolo, essa frase revela sabedoria: tudo passa e é preciso pensar no longo prazo. Líderes eficazes olham para a frente, traçando metas, prevendo cenários e ajustando rotas com resiliência e estratégia.



•“As coisas não podem ser só do jeito que você quer.” Um lembrete direto sobre empatia e equilíbrio, que é base de toda boa negociação. Saber ouvir o outro, ceder quando necessário e buscar acordos que beneficiem todos os lados são habilidades essenciais no repertório de um bom líder. (Isabela Teixeira da Costa / Interina)

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.