Nossas avós tinham razão: o uso de meias ajuda a dormir melhor

Muitas pessoas só conseguem se esquentar na época do frio quando aquecem os pés. Porém, as meias não servem só para isso, elas ajudam a adormecer porque influenciam a temperatura corporal, sinalizando ao corpo que é hora de dormir. Mais uma vez, nossas avós estavam certas quando diziam para usarmos meias na cama.

Nos países nórdicos, ficar aconchegado antes de dormir faz parte da tradição do “hygge”, que considera o calor e o conforto essenciais para noites tranquilas.

Quando o corpo é exposto ao calor por meio do banho, escalda-pés ou de meias quentes, ele ativa mecanismos de resfriamento. O calor faz com que os vasos sanguíneos se expandam, aumentando o fluxo sanguíneo para a superfície da pele. Esse processo libera calor do corpo, reduzindo efetivamente a temperatura interna.

À medida que o sangue se move em direção à pele, o excesso de calor é transferido para fora do corpo, promovendo temperatura interna mais fria e auxiliando o sono.

O ciclo sono-vigília está intimamente ligado a mudanças de nossa temperatura interna. Durante o dia, a temperatura corporal atinge o pico no final da tarde e no início da noite. À noite, cai gradualmente, sinalizando ao corpo para se preparar para dormir.

A doutora Alison Bentley, com mais de 30 anos de experiência no tratamento de distúrbios do sono, explica que à medida que o hormônio melatonina é liberado, a temperatura corporal diminui naturalmente, preparando o ambiente para o sono profundo.

Usar meias na cama é uma forma fácil e eficaz de ativar o mecanismo de resfriamento. Estudo realizado em 2018 mostrou que esta estratégia simples resulta em menos despertares, maior duração e início mais rápido do sono.

Descobriu-se que, em média, quem usou meias durante sete horas pôde adormecer 7,5 minutos mais rápido, teve 7,5 despertares a menos e ganhou 32 minutos extras de sono. Detalhe: entre os usuários de meias, a eficiência do sono aumentou 7,6%.

Além da vasodilatação, as meias podem influenciar o hipotálamo, o centro de controle da temperatura do cérebro. Certos neurônios nessa área respondem ao calor tornando-se mais ativos, o que faz adormecer.

A atividade deles aumenta no início do sono e durante o sono profundo, mas diminui ao acordar.

Portanto, conclui-se que manter os pés aquecidos ajuda os neurônios a funcionarem de forma ideal, melhorando a qualidade do sono.

Escalda-pés morno também é ótima forma de ajudar a dormir bem. Estudo mostrou que mergulhar os pés em água (40°C ou mais) por 10 a 30 minutos antes de dormir é maneira segura e eficaz de melhorar a qualidade do sono. Mas cuidado: pessoas com neuropatia periférica, como aquelas com diabetes, devem evitar água muito quente e o perigo de queimaduras.

Outras dicas para adormecer bem: escolha materiais de cama mais frescos, além de meias de algodão ou lã respiráveis. Adicione ao escalda-pés óleos essenciais calmantes, como lavanda e camomila.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.