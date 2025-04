Ivete Sangalo sobre a saúde de Preta Gil: 'Está enlouquecendo os médicos'

Ivete Sangalo, de 52 anos, tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde de Preta Gil, de 50. A artista enfrenta complicações de um tratamento contra um câncer colorretal.

Ivete exaltou a filha de Gilberto Gil. "É uma das mulheres mais potentes que eu conheço. A gente mostra nossa potência no momento mais delicado das nossas vidas", declarou em um show em São Paulo. O trecho de sua fala também foi postado nos stories de seu Instagram.

Ela avisou que a dona do hit "Meu corpo quer você" está terminando um ciclo no hospital. "Sabe o que é melhor? Ela está vencendo. Cada dia que passa ela vence mais, está ótima. Está no hospital finalizando um ciclo do antibiótico porque tem que ser ela, mas está insana", indicou.

Ivete Sangalo brincou que Preta Gil está "enlouquecendo" os profissionais de saúde e contrariando tudo. "Está a ponto de enlouquecer, como eu falei. Gosto assim, enlouquecendo os médicos e contrariando tudo e a todos. Preta Gil, a gente te ama", concluiu.