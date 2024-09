'Neste um ano, venho fazendo reabilitação com tratamento de fisioterapeutas pélvicos, cirurgiões, médicos oncologistas, enfermeiros. E venho me reabilitando', diz Preta Gil

Em entrevista ao "Fantástico", da Rede Globo, neste domingo (8/9), a cantora Preta Gil falou a respeito de uma das etapas do tratamento de um câncer no intestino, em que teve que amputar o reto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"Em seis meses, quatro tumores cresceram. Não é fácil, mas a gente não tem outra opção a não ser encarar. Tudo nessa doença é um grande tabu. Amputei o reto e não posso ter vergonha, é a minha realidade", afirmou.

Morre baixista de David Bowie, Lou Reed e Elton John

Caetano Veloso e Maria Bethânia fizeram o Mineirão ficar odara

‘Sugou até onde conseguiu’ diz assessor de Deolane sobre Carlinhos Maia

Ela disse ainda que o procedimento aconteceu em agosto de 2023. "As pessoas acham que fiz essa cirurgia agora. Essa cirurgia foi há um ano. Agora, estou em um novo tratamento, com novos focos, em tumores que também serão sanados, também serão curados com toda minha fé", disse.

"Neste um ano, venho fazendo reabilitação com tratamento de fisioterapeutas pélvicos, cirurgiões, médicos oncologistas, enfermeiros. E venho me reabilitando", completou.

Ela foi diagnosticada com câncer no intestino em janeiro de 2023.