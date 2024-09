SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A atriz Maidê Mahl, de 31 anos, ficou desaparecida por três dias até ser encontrada em um hotel na quinta-feira (5/9) em São Paulo. Ela está internada em estado grave, segundo último boletim médico divulgado nesse sábado (7).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Não há informações sobre as motivações da atriz, se ela agiu sozinha ou se teve a ajuda de alguém. Até o momento, o DHPP informou que não encontrou indícios de entrada de outras pessoas no quarto onde Maidê foi localizada.





A Polícia não esclareceu se Maidê teve algum tipo de "surto psicótico" -uma das versões das testemunhas. O amiga Adilon Harley Machado disse que ela estava passando por problemas de saúde mental antes do desaparecimento. No entanto, a mãe de Maidê falou à imprensa que a filha não tinha distúrbios psiquiátricos.





Ainda não se sabe o que causou lesão no corpo da atriz, e se ela ingeriu alguma substância. Agentes só disseram que Maidê foi encontrada com machucados e com a respiração fraca no local.





Atriz é encontrada em hotel

A atriz foi encontrada em um hotel no bairro Vila Mariana, em São Paulo.





Inicialmente, a polícia havia informado ao UOL que a atriz teria sido encontrada sem vida no hotel. Pouco tempo depois, o departamento corrigiu a informação e declarou que ela foi localizada com lesões por todo o corpo e com a respiração fraca.





Maidê foi atendida pelo Samu no local, informou a chefe do DHPP, delegada Ivalda Aleixo, no início da noite de quinta-feira. A jovem foi levada para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas, no Bairro Cerqueira César. Amigos e a mãe da atriz se deslocaram para o hospital.





A atriz deu entrada no hotel na segunda-feira (2), data em que ela desapareceu, acrescentou a delegada. A Polícia Civil pediu perícia no local onde a mulher foi achada.





Quem é Maidê Mahl?

Maidê é gaúcha, da cidade de Venâncio Aires. Seu primeiro nome é Geliane, mas ela optou por usar o segundo nome, Maidê, como artístico. Ela também morou em Santa Catarina.





A artista atuou em séries para streamings como Star+ e HBO. Em "O Rei da TV" (Star+), drama de 2022, ela interpretou Elke Maravilha. Já em "Vale dos esquecidos" (HBO), thriller do mesmo ano, ela trabalhou como a personagem Giovanna.





Ela também é modelo. Em 2017, participou do reality "Casa das Modelos" (RedeTV!), já esteve no casting de modelos da Mega Model e faz parte do casting da Mega Stage.





Antes de seguir carreira artística, Maidê cursava Agronomia.