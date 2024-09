Maria Bethânia e Caetano Veloso durante show no Mineirão, no feriado de 7 de setembro

Logo após o encerramento do show “Caetano e Bethânia”, na noite deste sábado (7/9), no Mineirão, os alto-falantes do estádio começaram a tocar “Você é linda”.





Na verdade, a MTG (montagem), assinada por Davi Kneip, de Belo Horizonte. A faixa que une Caetano ao DJ e produtor de 25 anos, um dos nomes mais populares do chamado funk de BH, foi lançada na última sexta-feira (6/9).





“Eu gosto muito (do MTG), é interessante, de geração. Um negócio que veio do Rio e foi transformado em Belo Horizonte”, disse Caetano, em vídeo nas redes sociais.





Público lota o Mineirão em show de Maria Bethânia e Caetano Veloso, no feriado de 7 de setembro Tulio Santos/EM/D.A.PRESS

O cantor e compositor baiano ainda afirmou que não vê “novidade” na parceria com um nome do funk. Ao longo da carreira, Caetano disse, “cantei, chamei a atenção, elogiei coisas que eram criticamente consideradas de mau gosto, erradas, de baixo nível”.