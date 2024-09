Maria Bethânia e Caetano Veloso fazem show no Mineirão, no feriado de 7 de setembro

Caetano Veloso e Maria Bethânia conseguiram um feito dificílimo: animaram e agitaram um público de milhares de pessoas com um show quase intimista neste sábado (7/9), no Mineirão, em Belo Horizonte. Foi a primeira vez que os dois irmãos saíram em turnê juntos desde 1978.

Com exceção de “Alegria, alegria”, que abriu o show, grande parte do repertório foi composto por músicas intimistas da carreira de cada um dos artistas. “Oração ao tempo”, “Cajuína”, “O leãozinho”, “Explode coração” e “Você é linda” foram algumas dessas canções íntimas recebidas com histeria pelo público.

Em “Sozinho”, que Caetano cantou com acompanhamento de um único violão tocado por ele, o estádio inteiro cantou junto. Assim como “As canções que você fez pra mim”, que Bethânia cantou sem dividir o microfone com o irmão.

“Agradeço a vocês”, afirmou Caetano, depois de esperar cessar os intermináveis aplausos. “Mas agradeço também a Peninha pela composição de 'Sozinho'. À Sandra de Sá e Tim Maia, que fizeram a canção conhecida. Quero agradecer também a Fernando Mendes, autor de 'Você não me ensinou a te esquecer’, que eu gravei para um filme de Guel Arraes (‘Lisbela e o prisioneiro’) é por fim quero agradecer ao pastor Kleber Lucas pela música que eu vou cantar agora”, disse antes de cantar “Deus cuida de mim”, que ele gravou com o religioso.