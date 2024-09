Herbie Flowers tocou ao lado de grandes nomes do rock e do pop

Herbie Flowers, baixista da legendária faixa "Walk On The Wild Side", de Lou Reed, morreu aos 86 anos.





A informação foi confirmada pelo jornal The Guardian, que não divulgou a causa da morte.





Herbie tocou baixo para David Bowie, Marc Bolan, Paul McCartney, Bryan Ferry e Elton John. Em 1969 ele foi o fundador da banda Blue Mink, que teve sucesso nas paradas com as músicas "Melting Pot" e "The Banner Man".

Flowers foi um dos baixistas mais requisitados por astros do rock e do pop nos anos 70 e 80. Ele criou as famosas linhas de baixo de "Walk on the wild side", do clássico álbum "Transformer", de Lou Reed (1972).





O espólio de David Bowie prestou homenagem e disse que o trabalho de Flowers ao longo dos anos foi longo demais para listar. "Além de sua incrível musicalidade ao longo de muitas décadas, ele tinha uma alma linda e um homem muito engraçado. Ele fará muita falta. Nossos pensamentos estão com sua família e amigos."