Emissora mexicana que detém direitos de transmissão de "Chaves" vai reexibir programa no streaming

Para os fãs com saudades da "astúcia" de Chaves, uma boa notícia. Após quatro anos fora do ar, o seriado mexicano vai voltar à televisão.





A reexibição foi anunciada pela emissora detentora dos direitos de transmissão do programa. "Surpresa. Eles não contavam com a minha astúcia. 'Chaves' e 'Chapolin Colorado', a partir do próximo dia 23, na UniMás".





A interrupção, que partiu do Televisa, ocorreu após uma briga com a família de Roberto Gómez Bolaños, intérprete do protagonista.





Em julho de 2020, a empresa emitiu nota com a justificativa "por causa de um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias".





No Brasil, a história do grupo de moradores de uma pequena vila foi exibida durante 36 anos, em um contrato com o SBT.





A emissora de Silvio Santos já está ciente da liberação e tenta permissão para exibir novamente.