Ricardo Rocha garante que o apresentador Gugu Liberato teve um envolvimento com sua mãe em 1973. Ele pede que material para DNA seja coletado da mãe do comunicador

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - João Augusto e as gêmeas, Marina e Sofia, filhos do apresentador Gugu Liberato (1959-2019) e Rose Miriam, vão se encontrar com Ricardo Rocha, que alega também ser herdeiro do ex-funcionário da Record na próxima segunda-feira (9/9). Eles irão participar de uma audiência de conciliação referente à investigação de paternidade e, consequentemente, à partilha de bens do comunicador.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O pedido da audiência foi feito pela defesa dos filhos reconhecidos legalmente, que dizem querer solucionar o quanto antes a investigação de paternidade, segunda a revista Veja. Em junho do ano passado, Ricardo entrou com uma ação em que alegava ser o quarto filho de Gugu. O empresário afirma que a sua mãe se envolveu com o apresentador quando ela tinha 28 anos, e Liberato, apenas 14, em 1973.





Com a ação, os herdeiros tiveram os bens bloqueados pela Justiça de São Paulo, que determinou que um quarto de todos os saldos das contas bancárias fosse congelado, além de aplicações financeiras e transferências. Os filhos do apresentador já aceitaram ceder material para o exame de DNA, mas Roberto quer que o teste seja feito com a mãe do apresentador, Maria do Céu Moraes, de 94 anos.





A família rejeita essa imposição da defesa do empresário por causa da idade avançada da matriarca dos Liberato. O suposto quarto filho usa a justificativa de que João, Marina e Sofia foram concebidos via fertilização in vitro, eles podem não ser filhos biológicos do apresentador.





Gugu Liberato morreu aos 60 anos, em novembro de 2019, vítima de um acidente doméstico, em Orlando, Estados Unidos. Ele sofreu uma queda e bateu com a cabeça. O apresentador deixou 75% do patrimônio, estimado em R$ 1 bilhão, para os três filhos, e os 25% restantes para os cinco sobrinhos.