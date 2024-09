Morreu nesta sexta-feira (6/9) o pianista, compositor e arranjador Sergio Mendes, grande nome do samba-jazz conhecido por levar a música brasileira para o exterior.





Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1941, Mendes começou sua carreira musical ao lado de grandes artistas como Tom Jobim, Vinicius de Moraes e Baden Powell. Em 1964, se mudou para Los Angeles, nos Estados Unidos, com a cantora e sua mulher Gracinha Leporace, fugindo da perseguição da ditadura militar.

Nos anos 1960, entre o Brasil e os Estados Unidos, Mendes viveu seu momento mais produtivo, lançando ao todo oito discos e inaugurando, em 1966, o grupo Brasil? 66, apresentado ao mundo com o disco "Herb Alpert Presents Sergio Mendes & Brazil 66", do mesmo ano, seu primeiro grande sucesso no exterior. Entre as músicas do álbum, estava sua versão de "Mas Que Nada", de Jorge Ben Jor, que foi sucesso nas paradas americanas.





O cantor, que realizou turnês ao lado de Frank Sinatra, conquistou elogios de Paul McCartney com seu "Fool on The Hill", disco de 1968 nomeado a partir da canção dos Beatles. Em 1992, ele ganhou o Grammy de música internacional com "Brasileiro", álbum com canções de Carlinhos Brown. Em 2012, compositor e cantor concorreram juntos ao Oscar pela música "Real in Rio", da animação "Rio".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Confira o que os famosos disseram:

Boninho, diretor conhecido por comandar o BBB, chamou Mendes de "querido amigo" em sua mensagem. "Hoje perdemos meu querido amigo, um dos gênios da música brasileira, de Niterói que ele tinha muito orgulho, para o mundo! Serginho? Sergio Mendes, fica em paz. Agora é hora de animar o céu com sua música e fazer uma festa com Tom Jobim, Frank Sinatra e outras estrelas da sua grandeza. A saudade já bateu forte".

Ana Furtado, apresentadora e esposa de Boninho, também lamentou. "Hoje o Brasil e o mundo se despedem de um grande artista e gênio da música, mas eu me despeço de um grande e querido amigo. Sérgio cantou e encantou Bossa Nova, Samba e MPB, espalhando alegria e levando a arte brasileira para os quatro cantos desse planeta. De Niterói para o mundo! A saudade será eterna e já bateu forte no meu coração, mas seu legado vive em cada nota tocada."

O músico Sergio Britto afirmou que a morte de Mendes é "uma grande perda".

Paulo Ricardo compartilhou a notícia em seu perfil no Instagram: "RIP grande Sergio Mendes".