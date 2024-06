Após uma passagem no Brasil em dezembro do ano passado, Paul McCartney passará novamente com sua “Got back tour” em solo tupiniquim. De acordo com o portal Uol, o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, enviou um e-mail nessa segunda-feira (17/6) para seus sócios donos de cadeira cativa informando do show do Beatle.





O comunicado pedia para que o sócio manifeste interesse para comprar ingressos para a apresentação. O e-mail também afirma que o show acontecerá em São Paulo no dia 15 de outubro. A volta de Paul ao Brasil já tinha sido especulada quando o músico anunciou uma passagem pela América Latina, com shows no Uruguai, Argentina, Chile e Peru.





Além de São Paulo, McCartney deve se apresentar em Florianópolis (SC), conforme anunciou o jornalista José Norberto Flesch. Segundo ele, a ideia seria trazer a turnê para algumas cidades que não estiveram na agenda de 2023. São Paulo seria uma apresentação complementar.



No fim do ano passado, Paul se apresentou em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro. Em BH, foram dois shows na Arena MRV, nos dias 4 e 5 de dezembro. Na ocasião, ele reuniu mais de 42 mil fãs.