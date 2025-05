Obras de Inimá de Paula serão leiloadas terça-feira (20/5) em São Paulo

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Cinquenta e oito obras de Inimá de Paula (1918-1999) pertencentes ao marchand Maurício Pontual, que morreu há 11 anos, serão leiloadas pelo Blombô na terça-feira (20/5), via plataforma da empresa. O acervo foi cedido em comodato ao Museu Inimá de Paula, em 2008, quando o espaço foi fundado, e pode ser visto na mostra “Atmosfera vibrátil de Inimá”, na galeria paulistana Blombô. O lance inicial mais alto, de R$ 85 mil, corresponde ao lote 20, no qual está o quadro “Congonhas do Campo” (1968).



• NO BELAS

“Razões africanas”, do cineasta e fotógrafo Jefferson Melo, será lançado hoje (15/5), às 19h30, no UNA Cine Belas Artes. O documentário faz o paralelo entre escravidão e musicalidade africana. Autor do livro “Os caminhos do jazz” e diretor do longa “Samba & Jazz” (2014), Melo está filmando obra sobre racismo no futebol.

• NA FRANÇA

Antonio Sérgio Moreira foi selecionado para programa de residência em arte contemporânea organizado pela Galeria Ricardo Guimarães, em Saint Ouen, Paris. A residência “Afro-ressonâncias na arte contemporânea” começa hoje e segue até 31 de julho. Com trabalho dedicado à diáspora afro-brasileira, o artista belo-horizontino, com quatro décadas de carreira, expôs recentemente na Inglaterra, durante a London Art Fair.



O mineiro Antonio Sérgio Moreira inicia hoje residência artística na França Instagram/reprodução

• BAILE VOGUE

“Baile Vogue: O Palácio de Cristal”, em parceria com Casa do Barracuda, é atração de sábado (17/5), a partir das 18h, na Casa do Baile, com entrada franca. O evento reverencia Cristal Lopez, mulher travesti, negra, artista e rainha do carnaval de BH – a primeira a receber o título de Legendary na cena ballroom kiki da cidade.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.