Fábio Porchat é destaque na agenda cultural deste fim de semana em BH

• Sexta-feira (16/5)

Para quem gosta de dança, tem estreia no fim de semana. “Como água” é o novo espetáculo do grupo 1º Ato, em cartaz sexta e sábado, às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). A concepção coreográfica é de Marcela Rosa, com trilha original de Federico Puppi e direção artística de Suely Machado, fundadora da companhia. Ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla a R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia).

• Sábado (17/5)

O teatro da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais (Praça da Liberdade, 21, Funcionários) será palco do concerto “Vozes barrocas – As mais belas árias de Händel”, com Orquestra 415 de Música Antiga e solistas Savio Faschet, Luan Augusto e Silvia Menez. Sábado, às 20h, a apresentação marca os 340 anos de nascimento do alemão Georg Friedrich Händel. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia), à venda no site www.luanovacultural.com

• Domingo (18/5)

Fábio Porchat está de volta à capital mineira com “Histórias do Porchat”. O humorista fará três sessões no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). Só restam ingressos para as 15h. Eles custam de R$ 60 a R$ 140 e podem ser adquiridos na plataforma Sympla.

Malu Valle e Ivan Mendes dividem a cena em 'Matilde', no CCBB BH Daniel Chiacos/divulgação

• Segunda-feira (19/5)

“Matilde”, comédia dedicada ao humorista Paulo Gustavo (1978-2021), com Malu Valle e Ivan Mendes, marca os 35 anos de carreira da atriz e diretora. A peça estará em cartaz às 20h, no CCBB BH (Praça da Liberdade, 450, Funcionários). Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda no site ccbb.com.br/bh e na bilheteria do centro cultural.

• Terça-feira (20/5)

Os 81 anos do Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 86, Santa Tereza), reinaugurado em 2008, serão comemorados com clássicos na telona. Na terça, às 19h, o filme “O conde de Monte Cristo” (1934), dirigido por Rowland V. Lee, abrirá a programação, que segue até o fim da próxima semana. O mesmo longa foi exibido na inauguração deste cinema de rua, em 20 de maio de 1944. Entrada franca, com retirada de ingressos na plataforma Sympla ou na bilheteria, a partir das 18h30.

• Quarta-feira (21/5)

“21”, espetáculo de grande importância na trajetória do Grupo Corpo, terá sessão para crianças e adolescentes, às 15h de quarta-feira, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). A coreografia é de Rodrigo Pederneiras, com trilha sonora de Marco Antônio Guimarães. Ingressos custam R$ 40. Escolas interessadas em participar devem escrever para grupocorpo@grupocorpo.com.br. Após a sessão, tem bate-papo com bailarinos.

Grupo Corpo apresenta '21' no Centro Cultural Unimed-BH Minas José Luiz Pederneiras/divulgação

• Quinta-feira (22/5)

Formada por Fabi Metzker (vocal), Samir Chammas (harmônica), Chico Cardoso (violão e guitarra), Dinho Mourão (bateria) e Caio Valente (baixo elétrico), a banda Suíte 145 se apresentará no Mina Jazz (Avenida Álvares Cabral, 17, Centro), na quinta, às 20h30. A casa abre às 20h. No repertório, sucessos de Koko Taylor, Helen Humes, Muddy Waters, Little Walter, BB King e Hownlin'Wolf. O preço dos ingressos varia de R$ 300 (mesa com cinco lugares) a R$ 60 (um lugar, balcão), mais taxas, à venda na plataforma Sympla.

