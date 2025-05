Filho de Caetano Veloso e atriz da Globo lotam Teatro Sesiminas

Com 30 anos dedicados ao jornalismo, com passagens por emissoras de rádio e assessoria de imprensa, é desde 2001 titular da coluna Hit, do jornal Estado de Minas. Entre 2011 e 2017 foi editor da revista Hit, publicação de lifestyle.

Bastou subirem ao palco do Teatro Sesiminas, sexta-feira (16/5), para Sophie Charlotte e Tom Veloso assegurarem que aquela noite seria inesquecível. Tanto para a atriz e o músico quanto para a público que lotou o espaço. “Gostamos de dedicar esse show a Gal Costa, Caetano Veloso e ao Cezar Mendes”, disse Sophie antes dos primeiros acordes de Tom para um repertório com canções dele e Cézar Mendes, de Tom Jobim, Milton Nascimento, Erasmo e Roberto Carlos, Gilberto Gil e, claro, do pai dele, Caetano. Mas o show não estava ganho apenas por reunir clássicos da música brasileira, mas, principalmente, e sobretudo, pelo talento de Sophie, que comprova ser, além de uma grande atriz, intérprete com um futuro brilhante pela frente, e Tom, músico delicado e competente. E, ao contrário da perfomance dele em shows junto com o pai e os irmãos, ele é falante e tem humor.



• ALUNOS DE CEZINHA

Cézar Mendes, a quem o show também é dedicado, dá aula de violão para Sophie e Tom. E, após participações em apresentações do professor, surgiu a ideia de formarem uma dupla. Deu certo. O show, que estreou ano passado, já passou por São Paulo e Porto Alegre. Sempre com boa receptividade. Com a apresentação rolando no Sesiminas, Tom confessou que para driblar a ansiedade da apresentação tomou uma cachacinha. “Deu certo. Tô relaxadão”, brincou o filho de Caetano e Paula Lavigne. “Tomei e fiquei mais nervosa”, emendou Sophie. “É porque você tomou pouco”, rebateu Tom.



• SUA ESTUPIDEZ

Um dos mais belos momentos (entre muitos) ficou para Sophie cantando “Sua estupidez”, canção de Erasmo e Roberto Carlos. “Essa música mudou muito minha vida. Eu cantei a primeira vez em O Rebu (remake da novela exibida pela primeira vez em 1974, na Globo) há muitos anos, né, Daniel (Oliveira)?”, disse para o ex-marido, que contracenou com ela na versão exibida há 11 anos, e estava na plateia. A atriz lembrou ainda que participou do especial de fim de ano de Roberto Carlos, em 2014. “Foi arrebatador e assustador ao mesmo tempo. Quando eu fui cantar, parecia ter engolido um quilo de algodão. Minha garganta secou de um jeito, mas ele teve muita sensibilidade e consegui aproveitar cada segundo, e foi muito lindo. Continuo amando essa música depois de tantos anos.”



• O PORTÃO

Tom voltou para casa R$ 50 mais rico. É que Sophie pagou a ele aposta nesse valor depois que ele soltou um “Nu, emocionei”, para mostrar sua emoção diante da plateia ao acompanhá-lo em “O portão”, de Roberto Carlos. “Em Porto Alegre, disse a ela que falaria um ‘Bá’. Ela duvidou e apostou R$ 50. Em Minas Gerais não foi diferente com o ‘Nu’. Emocionei de verdade. Vocês cantam muito bem. Poderia ficar aqui tocando para vocês ficarem cantando”, disse, um simpático Tom. O músico lembrou outro momento da turnê. “Em um show em São Paulo, ela teve a coragem de dizer, na maior seriedade, que era uma exposição muito grande. Logo a moça da novela falando isso”, brincou.



• NA PLATEIA

Tom não escondeu sua admiração pela companheira de palco. Quando ela cantou “Palpite”, de Vanessa Rangel, o músico desceu do palco e acompanhou a performance sentado em uma das cadeiras na plateia. Aplaudiu fervorosamente, mas foi em “Baby”, pedido do público, que a noite se tornou inesquecível.

