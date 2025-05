Pela primeira vez, Belo Horizonte será o palco da final nacional do Red Bull Dance Your Style, marcada para o dia 12 de julho, no Parque das Mangabeiras, com entrada franca. Mas, antes disso, a cidade já entra no clima da dança. No próximo sábado (24/5), uma seletiva especial para a competição de danças urbanas acontece no Festival Sarará, também no Parque das Mangabeiras.

Nessa etapa classificatória, oito dançarinos pré-selecionados se enfrentam em batalhas 1x1, ao som de trilhas sonoras surpresa a cada round. O destaque do formato está na interação com o público: são os espectadores que decidem os vencedores, avaliando a improvisação, conexão com a música, carisma e originalidade dos movimentos.

Os dois melhores colocados da seletiva garantem vaga nas regionais que ocorrem em Campinas (SP), no dia 31 de maio, e em Salvador (BA), no dia 14 de junho.

A grande final

A final nacional acontece no dia 12 de julho, novamente no Parque das Mangabeiras. O evento promete ser uma grande celebração da cultura urbana, com batalhas emocionantes, DJs e muita dança. A entrada é gratuita, mediante retirada antecipada de ingressos, que serão liberados no mês de junho pelo site oficial do evento.

O vencedor da etapa nacional representará o Brasil na final mundial, que será realizada em Los Angeles (EUA), enfrentando alguns dos maiores nomes da dança urbana internacional.

SERVIÇO

Seletiva no Festival Sarará

Data: 24/05/2025

Local: Parque das Mangabeiras (Av. José do Patrocínio Pontes, 580 – Mangabeiras)

Horário Red Bull Dance Your Style: 16h10

Final Nacional – Red Bull Dance Your Style

Data: 12/07/2025

Local: Parque das Mangabeiras (Av. José do Patrocínio Pontes, 580 – Mangabeiras)

Horário: a partir das 13h

Ingressos gratuitos: www.redbull.com.br/dance-your-style (disponíveis em junho)