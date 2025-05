Final nacional de competição de dança hip hop acontece em BH

Belo Horizonte se prepara para receber, no dia 12 de julho, um dos eventos de dança mais aguardados do calendário hip hop mundial: a final nacional do Red Bull Dance Your Style. A curadoria deste espetáculo está a cargo da dançarina Raquel Cabaneco.

Nascida em Minas Gerais, Cabaneco tem ligação com a capital mineira e o cenário local, dando um tempero a mais na escolha da cidade como sede da grande final deste ano. "Red Bull Dance Your Style é um desafio, mas é entretenimento também, é diversão, é trazer para perto pessoas que querem viver, conhecer, estar dentro, vivenciar a cultura hip hop", coreógrafa.

Palco da final

A escolha de Belo Horizonte para sediar a final nacional pela primeira vez tem um significado especial para Raquel, natural da cidade. Ela não esconde o favoritismo pela capital, acreditando que Minas Gerais possui muitos talentos incríveis que brilharão.

O passinho de BH é uma aposta pessoal da dançarina, que há quatro anos integra o ballet da cantora Uria. Embora o passinho já seja conhecido pelo intenso trabalho de pés e pernas - footwork -, ombros e outros movimentos, ela descreve o passinho mineiro como "um negocinho diferente" em que há um balanço e um "temperinho a mais".

Além do passinho, a artista faz questão de destacar a força de outros estilos de dança hip hop em BH, como o popping, locking, breaking e krump.

Um lugar político

A trajetória pessoal de Raquel Cabaneco começou em um projetos sociais na periferia de Belo Horizonte, onde passou anos aprendendo e se conectando com outras crianças e adolescentes interessados na cultura hip hop. Para ela, a dança foi uma ferramenta fundamental para se tornar quem é hoje.

Raquel vê a sequência de passos e movimentos embalados por um gingado e ritmo muito além: como um "lugar também político". Essa crença na dança e na arte em geral como força de mudança dentro das comunidades impulsiona seu envolvimento em eventos como o Dance Your Style.

Além de curadora da competição, a belo-horizontina construiu uma carreira coreografando e trabalhando com artistas renomados da música brasileira, como Urias, Djonga, Marina Sena e Iza.

O Dance Your Style

Raquel acompanha o Red Bull Dance Your Style desde a primeira edição no Brasil. O evento é conhecido por seu formato único, que busca unir o público especializado em dança com pessoas que não são necessariamente dançarinas, promovendo uma troca e aprendizado sobre a cultura hip hop.

Um dos diferenciais da competição é a forma como o público participa. Diferentemente de batalhas tradicionais julgadas apenas por especialistas, a decisão fica por conta da plateia. O objetivo é que as pessoas consigam identificar diversos estilos, se entreter, participar e se educar sobre a cultura.

A música desempenha um papel crucial e desafiador para os dançarinos: todas as músicas são cuidadosamente escolhidas e são hits da cultura pop.

O desafio para os competidores é defender seus estilos de dança, dentro de músicas que as pessoas ouvem no dia a dia. "É entretenimento, é muita cultura, mas ao mesmo tempo é muito desafio", define Raquel.

Novo formato e a 'vivência das festas'

Neste ano, o Red Bull Dance Your Style passou por mudanças no formato. A ideia foi trazer para as seletivas algo menos engessado que o formato padrão e incorporar a "vivência nas festas". Em formato de cipher, com rodas de dança em festas e jurados misteriosos, os talentos foram selecionados para as etapas seguintes.