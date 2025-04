Campeonato global de danças urbanas terá etapa inédita em BH

O Red Bull Dance Your Style, maior competição de dança urbana do mundo, está de volta ao Brasil em sua quarta edição, desta vez com estrutura inédita para os competidores: candidatos serão selecionados por "jurados secretos" em festas consagradas de Belo Horizonte e São Paulo.

A primeira etapa serão duas festas seletivas, com 200 vagas em cada uma. Começa em São Paulo, no Baile da DJ Sofia, da Central 1926, em 26 de abril; e passa por BH em 10 de maio, durante o baile da US Hip Hop, no Mercado Distrital do Cruzeiro, na Região Centro-Sul da capital mineira.

A inscrição para essa fase inicial é gratuita e pode ser feita no site do Dance Your Style entre 24 de março e 25 de abril.

Novo formato

Ao contrário das edições anteriores, que começavam com um filtro on-line, o Dance Your Style de 2025 convida os dançarinos à pista de dança. De forma espontânea, eles devem se apresentar nas festas, sem duelos e bandeiras. Durante os dois bailes de seletiva, os competidores serão avaliados por jurados secretos que vão analisar habilidades, capacidade de improviso, musicalidade e carisma dos inscritos. Em cada uma das festas serão cinco escolhidos para disputar as próximas etapas do competição.

Etapas seguintes

Esses selecionados avançam para as finais regionais, que acontecerão em Campinas (SP) e Salvador (BA). Em cada Final Regional 16 dançarinos devem se apresentar - 5 das seletivas e mais 11 indicados. Os três primeiros colocados se classificam para a Final Nacional.

A grande final nacional está prevista para 5 de Julho e será pela primeira vez em Belo Horizonte, onde os seis classificados das nacionais se juntam a mais dez dançarinos convidados para disputar uma vaga na final mundial, marcada para Los Angeles (EUA).





SERVIÇO | Red Bull Dance Your Style 2025

Inscrições: 24 de março a 25 de abril - vagas limitadas

Seletiva São Paulo: Baile da DJ Sofia

Quando: 26/04/2025 às 22h

26/04/2025 às 22h Local: Central 1926 - Pça. da Bandeira, 137

Seletiva Belo Horizonte: US Hip Hop

Quando: 10/05/2025 às 20h

Local: Distrital do Cruzeiro - R. Opala, s/n

Saiba mais em: www.redbull.com.br/danceyourstyle

Estilos de dança de rua

Passinho O passinho surgiu nos bailes cariocas e é originalmente dançado ao som do funk. A dança apresenta movimentos bem marcados e coordenados com os pés, misturando características do breaking, frevo, samba e até da capoeira.

Krump É marcado pelas emoções e expressões faciais. Nas batalhas em que é frequentemente praticado, os dançarinos competem de maneira amigável, mas costumam manifestar força e mais agressividade na dança. O estilo é reproduzido no filme “O poder do ritmo”, com Chris Brown.

Hip hop Na dança, a expressão hip hop pode ser traduzida como saltar balançando o quadril. É uma mistura de estilos, como breaking, popping e locking, guiada pelo improviso e gingado. Leveza e compassos na batida da música são essenciais.

Locking O estilo “travamento”, numa tradução livre, explora a velocidade dos braços com a suavidade das pernas. O dançarino interrompe a dança por um instante, se mantendo em uma posição fixa, para, em seguida, voltar à velocidade anterior.

Waacking O waacking ou whacking surgiu nos clubes LGBTQIA+ nos anos 1970, presente em performances com as divas pop da época, como Diana Ross e Grace Jones. O estilo apresenta referências no cinema dos anos 20, além das danças latinas e jazz dance em que a maior característica está na expressividade por meio dos braços, adicionando dramaturgia, sensualidade e fluidez.



Popping Quando o assunto é o popping, a dança do robô pode ajudar a ilustrar o estilo, caracterizado pela contração e relaxamento rápido do corpo, seguindo o ritmo da música. Ondas e gingados também se destacam. Michael Jackson e seu moonwalk são exemplos.

Dancehall O dancehall surgiu por meio do reggae e apresenta influências da cultura afrodescendente, o que pode ser justificado pela sua origem na Jamaica. O estilo se caracteriza pela malemolência do quadril e ombros de quem dança, que incrementam todos os movimentos.