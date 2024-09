A baiana Rachel Reis cantou "Deusa do amor" e disse que a empolgação do público do Sarará fez valer a pena o cansaço das viagens de sua turnê

Conhecida carinhosamente pelos fãs como “Sereiona”, a cantora e compositora baiana Rachel Reis apresentou no Festival Sarará, no Parque das Mangabeiras, o show de seu álbum de estreia, “Meu esquema”. “Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Faz três dias que estou viajando, estou bem cansada, mas estar com vocês me enche de orgulho”, disse ela, na tarde deste sábado (14/9).

Logo depois, ela cantou “Não venha pela metade” e avisou: “Esta aqui é pros apaixonados”. O repertório incluiu releituras de clássicos da MPB, com arranjos repletos de batuques. Assim foi com “Deusa do amor”, de Moreno Veloso e sucesso de Caetano, pai dele, e “Você me vira a cabeça”, de Alcione. Rachel recebeu o grupo Afrocidade no palco.





No Palco Paredão, a banda Os Garotin deu início a seu show com o anúncio de Cupertino: “E aí, BH? Licença pra chegar. Vamos trazer um pouco de São Gonçalo para vocês”. A plateia estava lotada, com a Serra do Curral embelezando o cenário.

Com coreografias e figurinos inspirados nos anos 1980, a banda mostrou o repertório do disco “Os Garotin de São Gonçalo”, contagiando o público, que dançou do início ao fim e ovacionou os rapazes com gritos de “Os Garotin”. Leo Guima comemorou: “Estou em casa!”

Os Garotin, com Cupertino, Leo Guima e Anchietx, trouxeram o suingue de São Gonçalo para o Sarará Gabriela Matina/EM/D.A Press



Além de disponibilizar ponto de hidratação gratuito, a equipe do festival distribuiu água para quem não desgrudou da grade, pois muitos fãs estão ali para ver de perto o rapper Baco Exu do Blues, a atração mais esperada do Sarará, cujo show está marcado para as 21h.