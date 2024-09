O bloco Chama o Síndico abriu a edição 2024 do Festival Sarará, neste sábado (14/9), no Parque das Mangabeiras, com apresentação recheada de hits de Tim Maia. No palco, 12 músicos interpretaram os sucessos “Gostava tanto de você”, “Do Leme ao Pontal” e “Ela partiu”, entre outros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



O público foi chegando aos poucos e, mesmo sob o calor de 29 graus e poucos espaços de sombra, dançou junto com a banda. “A minha menina”, dos Mutantes, também marcou presença no repertório.



O vocalista Mateus Rocha relembrou a participação da banda na primeira edição do festival, que também ocorreu no Parque das Mangabeiras, na Região Centro Sul de BH.

Chama o Síndico fez o público dançar ao som de Tim Maia Gabriela Matina/EM/DA Press



A performance durou cerca de meia hora e foi encerrada ao som de “Não quero dinheiro”, com plateia animada.



Após o fim da apresentação no Palco Sol, a Rádio Exodus assumiu o Palco Paredão. Durante intervalos dos shows, telões exibem lembretes para que o público se mantenha hidratado. O festival disponibiliza um ponto de hidratação, oferecendo água gratuitamente.





Tecnobrega paraense





Artista da cena indie-eletrônica do Pará, Jaloo assumiu o Palco Sol logo depois do Chama o Síndico. Comemorando seus 10 anos de carreira, a artista trouxe repertório com referências que vão do tecnobrega paraense ao hyperpop.

Acompanhada por dois músicos e duas dançarinas, Jaloo abriu o show com “Ocitocina”. Explorando sons eletrônicos, cantou com a voz carregada de efeitos, fato que comprometeu a qualidade do som em alguns momentos, dificultando a compreensão do que ela cantava e dizia.

Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá encerram a turnê "As V estações" em BH, neste sábado (14/9)

Durante a apresentação de “Dói d+”, Jaloo desceu até a grade para interagir com o público. “Tô muito feliz, quero agradecer todo mundo que tá aqui no sol, obrigada por tudo isso que vocês tão me dando”, disse. Ao longo do show, vaporizadores refrescavam o público.



Paige





A mineira Paige se apresentou no Palco Paredão. “Meu nome é Paige, eu venho de BH, Minas Gerais, e esse é meu sonho”, disse ela, antes de cantar “Baby girl”.



Logo em seguida, a cantora pausou o show para ajustar o reverb da voz. “Comigo é assim, entendeu?”, explicou. Ex-integrante do grupo Fenda, Paige exibiu presença de palco e interagiu com o público.

Paige cantou sucesso de Ludmilla no Palco Paredão Gabriela Matina/EM/D.A Press



Artista da produtora A Macaco, responsável pela produção do Sarará, Paige transita entre R&B, pop e hip-hop. O repertório teve “Pretchuka”, “Baby no cap” e “Gamadona”.



Em determinado momento, a mineira se arriscou a cantar o hit “Sintomas de prazer”, de Ludmilla. “Se eu errar, pelo menos eu me diverti”, brincou.