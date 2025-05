Coletiva na Casa Camelo destaca nomes da nova cena de BH

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Depois de passar cerca de sete anos fechada, a Casa Camelo reabriu há um ano na Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte. Gerido por Luiz Lemos e Eloá Mata, o espaço busca incentivar jovens artistas visuais. Agora em novo endereço, mas no mesmo bairro, a galeria ocupa um galpão de 250m² e recebe a mostra “Naquela casa”, com abertura na quinta-feira (22/5).

A exposição reúne 19 artistas premiados nas edições do Festival Casa Camelo de Arte Contemporânea. “Temos autores de várias regiões do Brasil e até do Chile, que cederam trabalhos para a mostra. É uma forma de rememorar e comemorar esta grande batalha que é viver de arte”, destaca Luiz Lemos.

Participam da coletiva os artistas Alisson Damasceno, Daniel Pinho, David Magila, Dolores Orange, Érica Storer, Esther Az, Fernanda Luz, Rafael Ribeiro, Julianismo, Hortência Abreu, Ricardo Burgarelli, a dupla Laís Velloso e Julia Bernardes, Laryssa Machada, Marcel Diogo, Marcus Deusdedit, Olívia Viana, Randolpho Lamonier e Thiago Costa.

No primeiro ano de sua reabertura, a Camelo realizou cerca de 20 ações, entre exposições, feiras, residências artísticas, cursos para adultos e crianças, além de palestras. Já Passaram por lá cerca de 260 artistas.

“Gosto de pensar que a Casa Camelo é um grande laboratório de artes visuais. Reabrimos por um desejo quase incontrolável de mover e criar. O ambiente das artes visuais em Belo Horizonte tem muito potencial”, comenta Luiz Lemos.

Casa aberta

A montagem da coletiva “Naquela casa” foi aberta ao público nesta terça-feira (20/5). As pessoas acompanharam de perto os bastidores do processo e os cuidados dedicados a cada obra.

Há trabalhos em diferentes suportes: desenho, serigrafia, vídeo, instalação, pintura e fotografia.

“Tem de tudo um pouco. De artistas que já consolidaram a carreira no Brasil e no exterior, como Randolpho Lamonier e Olívia Viana, a nomes que migraram de profissão, mas ainda se entendem como artistas”, explica o curador.

Luiz Lemos destaca a força e o compromisso da nova geração.

“A nova cena das artes plásticas em BH vem muito forte. São artistas dedicados, com pesquisas consistentes e relevantes. É muito interessante estar na base desse fomento, acompanhando de perto o desenvolvimento do trabalho desses jovens ao longo do tempo”, diz o curador.

Exposição coletiva. Abertura na quinta-feira (22/5), das 18h às 22h, na Casa Camelo (Rua Santo Agostinho, 365, Sagrada Família). Visitação às quartas, quintas e sextas-feiras, das 14h às 18h, e aos sábados, das 14h às 17h. Entrada franca.