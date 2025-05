Tiradentes em Cena abre edição 2025 com peça premiada

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív



Mais de 50 atrações, entre teatro, dança, circo, música, oficinas e debates, compõem a programação da 12ª edição da Mostra de Artes Cênicas Tiradentes em Cena, que tem como homenageados o grupo mineiro Primeiro Ato e a atriz e cantora paranaense Simone Mazzer.

A cidade histórica mineira e a vizinha São João Del-Rei recebem as apresentações, em 15 diferentes espaços, a partir desta quarta-feira (21/5). O evento segue até domingo (25/5).



Fenômeno teatral da cena contemporânea, com mais de 300 apresentações, a peça “Tom na fazenda”, idealizada pelo ator Armando Babaioff, com direção de Rodrigo Portella, marca será apresentada hoje, no Teatro Municipal de São João Del-Rei.

A programação de amanhã traz o Primeiro Ato, com seu novo espetáculo, “Como água”, seguido de show de Simone Mazzer, em palcos montados no largo da rodoviária de Tiradentes.



Montagens como “Dora”, de Sara Antunes, que aborda a ditadura militar; “Macacos”, de Clayton Nascimento, que trata da estruturação do racismo; “Maquinista”, do grupo Pavilhão da Magnólia, de Fortaleza (CE); “Homem bomba”, com direção e atuação de Luiz Arthur; e “Eu te amo”, com Juliana Martins e Sérgio Marone, estão na programação. Idealizadora e diretora da Mostra, Aline Garcia destaca que o desejo de jogar luz sobre pautas que estão na ordem do dia orientou a seleção, a partir de um total de 472 propostas recebidas.



“[Os temas] São coisas que nos atravessam. A arte tem o poder de trazer isso à tona”, diz, acrescentando que a programação também reserva espaço privilegiado para as expressões da cultura popular, com as marionetes, fantoches e mamulengos de Mestre Antero, de Pernambuco, ou com o Pavilhão da Magnólia.



Espaços alternativos

A diretora do evento destaca que outro critério adotado pela curadoria foi a capacidade de determinados espetáculos se adaptarem a palcos de rua e a outros espaços alternativos.

“Partimos muito desse lugar de olhar os corpos, os territórios, os contextos. Pensamos o tema Um Palco de Todos Nós, que tem a ver com contemplar uma programação diversa, que atinge todos os públicos, para formar plateias, democratizar, quebrar barreiras. Acreditamos nas artes cênicas servindo à vida”, afirma.

Aline salienta que a ocupação de espaços não convencionais é uma marca da Mostra. Entre as novidades desta 12ª edição, ela destaca a presença, pela primeira vez, de duas atrações do Nordeste; além da iniciativa "Venda seu peixe", que propõe um encontro entre artistas e programadores culturais de diferentes partes do Brasil, inspirada em rodadas de negócios. Há também o programa Mirante, da UFMG, que vai realizar mediações em vários dos espetáculos da programação, a fim de formar novas plateias e propor reflexões aos espectadores.



Sobre as homenagens da 12ª Tiradentes em Cena, ela diz que ao Primeiro Ato se justifica por sua história de quase 40 anos, com uma atuação constante, pautada pela reinvenção, e também pelo fato de a Mostra nunca ter prestado tributo a um grupo de dança.

Com relação a Simone Mazzer, Aline diz que é por sua trajetória de sucesso no cinema e nos palcos, especialmente atuando pela Armazém Companhia de Teatro. “É uma artista premiada, com uma presença muito marcante, um corpo político”, diz.



Homenagem

A artista paranaense diz ter ficado muito feliz e lisonjeada com a homenagem. “Isso nunca aconteceu comigo. É sempre um prazer você ter o reconhecimento por um trabalho de tantos anos, ainda mais para uma artista que não segue padrões. Fiquei realmente muito satisfeita e grata”, diz.

Ela pontua que, apesar de se tratar de um evento voltado para as artes cênicas, sua presença na Mostra tem foco na música. Simone se apresenta acompanhada pelos multi-instrumentistas Arthur Martau e Paulo Emmery.



“É um show em que junto as músicas do meu último trabalho, 'Deixa ela falar', que saiu em 2022, com um pouco do repertório do 'Férias em videotape', que está completando 10 anos do lançamento, além de outras coisas que sempre cantei ao longo da vida. É uma compilação desses anos todos de carreira. Como nunca fui a Tiradentes, achei que seria um momento interessante para mostrar esse panorama. A música, assim como o teatro, me interessa pela mensagem, pelo que significa, o que comunica e o que transforma nas pessoas.”



12ª MOSTRA DE ARTES CÊNICAS TIRADENTES EM CENA

A partir desta quarta-feira (21/5) até domingo, em diversos espaços de Tiradentes e São João Del-Rei. A programação é majoritariamente gratuita; alguns espetáculos em espaços fechados têm ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). Programação completa no site do festival.