'O agente secreto' estreia com 100% de aprovação no Rotten Tomatoes

LONDRINA, PR (UOL/FOLHAPRESS) - "O agente secreto" ganhou aprovação de 100% no Rotten Tomatoes, agregador de críticas que é considerado um termômetro na avaliação de filmes e séries de televisão.



O índice é superior ao alcançado por "Ainda Estou Aqui", que tem 97% de aprovação na plataforma.



Veículos internacionais como Variety, The Wrap e The Hollywood Reporter analisaram de forma muito positiva o novo filme de Kleber Mendonça Filho, 56. "Mendonça demonstra uma capacidade notável não apenas de recriar, mas de nos transportar de volta àquela época [anos 1970, em que a história se passa], com seu calor opressivo e paranoia", publicou a Variety.



"O agente secreto" foi aplaudido por dez minutos após sua exibição no Festival de Cannes. O longa traz Wagner Moura, 48, no papel de Marcelo, especialista em tecnologia que troca São Paulo por Recife na tentativa de fugir da perseguição política em plena ditadura militar - mas se depara com o quadro oposto ao que esperava.