Rotten Tomatoes elege os 10 maiores filmes de ação

7º - 007 contra Goldfinger (1964) -> O espião James Bond tem a missão de sabotar o esquema do criminoso chamado Goldfinger, que busca eliminar uma reserva de ouro. Com a surpreendente contribuição da secretária do vilão, o agente entra no grupo do magnata com o intuito de colher mais detalhes do plano Foto: - Divulgação