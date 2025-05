'Ainda Estou Aqui' chega ao catálogo da Netflix norte-americana

FOLHAPRESS - A Netflix dos EUA anunciou neste sábado (17/5) a inclusão de "Ainda Estou Aqui" em seu catálogo. No Brasil, o título está disponível na Globoplay.

Na última sexta-feira (16/5), o filme estreou em mais de dez mil salas de cinema na China. Lula e Janja, em visita ao país, foram à pré-estreia do longa no festival de cinema de Pequim.

Após vencer o Oscar de melhor filme estrangeiro, o longa de Walter Salles se tornou um fenômeno internacional.

No dia 2 de maio, estreou na Coreia do Sul com sessões esgotadas no festival de cinema de Jeonju. Na Europa, o longa ganhou prêmios como o Platino, em Madri.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O filme conta a história real de Eunice Paiva, viúva do deputado Rubens Paiva, preso, torturado e morto pela ditadura militar. Adaptado do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o longa é estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello.