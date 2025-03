'Ainda estou aqui' tem data de estreia no streaming. Saiba quando

Primeira produção brasileira a ganhar um Oscar, "Ainda estou aqui", de Walter Salles, chega ao Globoplay no próximo dia 6 de abril. O longa-metragem recebeu a estatueta de Melhor Filme Internacional na 97ª edição do Oscar, no último 2 de março. Também concorria em Melhor Atriz (Fernanda Torres) e Melhor Filme.

Estrelado por Fernanda Torres, "Ainda estoui aqui" conta a história de luta da advogada e militante pelos Direitos Humanos e Indígenas Eunice Paiva (Fernanda Torres). Baseado no romance homônimo de Marcelo Rubens Paiva, filho de Eunice, o filme transforma a família Paiva em metáfora de um projeto de país brutalmente interrompido pela ditadura militar.

Filha dos atores Fernando Torres e Fernanda Montenegro, Fernanda Torres nasceu em 15 de setembro de 1965. Estreou nos palcos aos 13 anos, participando da peça "Um tango argentino", de Maria Clara Machado, que comandou o Tablado, celeiro carioca de talentos. O primeiro filme, aos 17, foi "Inocência" (1983), de Walter Lima Junior. Fez o papel da interiorana Inocência, que se apaixona pelo médico Cirino (Edson Celulari, foto), a contragosto do pai. Embrafilme/reprodução Em 1985, Fernanda Torres ganhou o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Gramado por sua atuação em "A marvada carne", comédia dirigida por André Klotezel. Contracenando com Adilson Barros (foto), ela, aos 20 anos, era profissional com experiência no teatro e TV. Já havia atuado nas novelas da Globo "Baila comigo", de Manoel Carlos; "Brilhante", de Gilberto Braga; e "Eu prometo", de Janete Clair. Embrafilme/reprodução Aos 21 anos, jovem Nanda conquistou um prêmio cobiçado por estrelas mundiais: Melhor Atriz no Festival de Cannes, em 1986, por seu trabalho em "Eu sei que vou te amar", longa de Arnaldo Jabor sobre a dor da separação de um jovem casal. Em cena, apenas Fernanda e Thales Pan Chacon. Como gravava a novela "Selva de pedra" (era a protagonista Simone), a atriz voltou da França antes da cerimônia de premiação. Jabor recebeu a pequena palma dourada em nome dela. Embrafilme/reprodução O primeiro filme de Fernanda Torres com o diretor Walter Salles foi "Terra estrangeira" (1995), codirigido por Daniela Thomas. Ela faz o papel de Alex, brasileira que vive em Portugal – imigrante que enfrenta um pesadelo ao lado de Paco (Fernando Alves Pinto), outro desgarrado do Brasil da era Collor. Video Filmes/reprodução Em 1998, o Oscar cruza pela primeira vez o caminho de Fernanda Torres. "O que é isso, companheiro?", de Bruno Barreto, concorreu ao prêmio de Melhor Filme Estrangeiro, mas foi derrotado por "Karakter", do belga-holandês Mike van Diem. Fernanda interpretou a guerrilheira Maria. Selton Mello, seu companheiro em "Ainda estou aqui", fez o papel do militante de esquerda Oswaldo. Miramax/reprodução As duas Fernandas – Torres e Montenegro – atuaram em "Gêmeas" (1999) e "Casa de areia" (2005, foto), filmes de Andrucha Waddington, marido de Torres. A família voltou a se reunir no set de "O juízo" (2019), com roteiro de Fernanda Torres, direção de Waddington e Fernanda Montenegro contracenando com o neto Joaquim, filho do casal. Conspiração Filmes/reprodução Fernanda Torres brilhou no divertido "Saneamento básico – O filme" (foto), de Jorge Furtado. O cineasta gaúcho e sua trupe (Fernanda, Wagner Moura, Lázaro Ramos, Camila Pitanga e Paulo José, entre outros) conseguiram fazer graça com tema espinhoso: a falta de esgoto numa pequena cidade interiorana. Casa de Cinema de Porto Alegre/reprodução Série de comédia de imenso sucesso na TV Globo, "Os normais" (2001-2003) deu origem a dois filmes homônimos, dirigidos por José Alvarenga Júnior, com roteiro de Fernanda Young e Alexandre Machado. Sucesso de bilheteria, os longas de 2003 e 2009 acompanham o casal Rui (Luiz Fernando Guimarães) e Vani (Fernanda Torres) metidos em confusões e situações esdrúxulas. Globo Filmes/reprodução Fernanda Torres participou de "Jogo de cena" (2007), dirigido pelo aclamado documentarista Eduardo Coutinho. Vinte e três mulheres foram filmadas no Teatro Glauce Rocha, no Rio de Janeiro, falando da própria vida. Com base nos depoimentos, atrizes interpretaram as histórias a seu modo, inclusive acrescentando experiências pessoais a elas. Matizar Filmes/reprodução Voltar Próximo

Em janeiro de 1971, o ex-deputado federal Rubens Paiva, marido de Eunice, foi preso por agentes do Centro de Informações da Aeronáutica (Cisa), levado para o quartel da Força Aérea Brasileira, no Rio de Janeiro, e, depois, para os porões do DOI-CODI, onde foi torturado e assassinado.

Dias depois, Eunice também foi presa junto da filha Eliana, de 15 anos, e levada para o mesmo local onde os militares mantinham Rubens Paiva. Ela foi liberada 12 dias depois e nunca mais teve notícias do marido, a não ser um posicionamento cínico e mentiroso do Exército defendendo a tese de que Rubens Paiva fora sequestrado por guerrilheiros quando era transportado para outro presídio. Eunice dá início a uma jornada para fazer o Estado Brasileiro reconhecer a morte de Rubens Paiva, o que ocorreu somente em 1996.

Salles conta a saga dessa matriarca sem recorrer a demonstrações explícitas de violência. Trata-se do filme de uma família feito em família (Fernanda Torres divide o papel de Eunice com a mãe, Fernanda Montenegro) e para as famílias. Não à toa levou tantos brasileiros para o cinema.

O longa estreou em 7 de novembro do ano passado e já atraiu pouco mais de 5 milhões de espectadores. Além disso, é a produção nacional que chegou ao maior número de cidades do Brasil nos últimos sete anos, sendo exibido em 420 das 439 cidades com salas de cinema do país.

Também passou por cerca de 50 festivais antes de estrear nos cinemas. Venceu 38 prêmios, entre eles o de Melhor Filme pelo júri dos festivais de Roterdã, de Miami, de Vancouver, de Pessac, na França; de Mill Valley, nos Estados Unidos; e da Mostra de Cinema de São Paulo.