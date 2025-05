'O agente secreto' leva frevo para tapete vermelho de Cannes

Com uma orquestra de frevo em pleno tapete vermelho, “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, chegou ao Festival de Cannes.

Com Wagner Moura encabeçando o elenco, mais de 20 pessoas que participaram do filme “O agente secreto”, de Kleber Mendonça Filho, estão hoje (18/5) na première no Grande Théâtre Lumière.

A sessão de gala do terceiro longa do diretor que compete na principal mostra de Cannes conta também com a preseça de Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone e Alice Carvalho.

Outras personalidades brasileiras se juntaram ao bloquinho improvisado, como as atrizes Camila Pitanga e Bárbara Paz. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, a secretária do Audiovisual, Joelma Gonzaga, também dançaram ao som do frevo.

A coprodução entre Brasil, França, Holanda e Alemanha foi filmada de junho a agosto de 2024 em São Paulo, Brasília e Recife. Com US$ 4,7 milhões, é o projeto de maior orçamento de Mendonça Filho até o momento.

Viva a cultura popular! Uma orquestra de frevo tocou algumas marchinhas antes da estreia de 'O Agente Secreto' no Festival de Cannes.



O thriller, ambientado em 1977, acompanha Marcelo Alves (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que retorna ao Recife fugindo do próprio passado. Não demora a perceber que o local está longe de lhe proporcionar o alento que busca.