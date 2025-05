Idoso desaparece ao sair de farmácia em bairro nobre de BH

A família do aposentado Antônio Júlio Ribeiro, de 88 anos, busca por notícias após o idoso sair de casa, no Bairro Funcionários, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (20/5), e desaparecer. Segundo a família, Antônio deixou o imóvel onde mora com a esposa, de 81, por volta das 10h30. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Militar no início da noite.

Ao Estado de Minas, a filha dele, a aposentada Wilza Júlia Ribeiro, de 60 anos, disse que o pai, ainda no bairro, comprou um remédio de gripe para a esposa na drogaria Araújo da Praça Tiradentes, na esquina da Avenida Afonso Pena com a Rua Paraíba.

“A sobrinha do genro do meu pai encontrou com ele na saída da farmácia. Eles conversaram um pouco e, depois, ele subiu a Rua Paraíba, em direção à Savassi”, informou Wilza, acrescentando que imagens registradas por meio de uma câmera de segurança mostram o momento em que Antônio deixou o estabelecimento, às 10h55.

“A partir daí, comecei a procurar na rua, com uma foto dele, perguntando se alguém tinha visto. Na Savassi, um homem se lembrou de ver meu pai passando na praça, perto do McDonald's, entre 11h10 e 11h15. Depois disso, não consegui levantar mais informações. Por isso, peço que, quem tiver visto ele, entre em contato”, disse.

Antônio Júlio Ribeiro, ainda segundo a família, está lúcido, mas toma remédio controlado para pressão e usa marcapasso, o que não o tem impedido de ir com frequência à farmácia ou ao banco, por exemplo. “Ele também gosta de fazer o jogo da Mega-Sena, mas sempre volta antes de 12h30, horário em que costuma almoçar”, pontuou Wilza.

Ainda conforme a filha, Antônio foi procurado em um posto de saúde na Rua Paraíba e hospitais de BH, já que o pai tem problemas de saúde. “Fui ao Hospital João XXIII, mas não achei nada. A polícia também não tem nenhuma ocorrência com o nome dele envolvido. Também busquei informação na rodoviária e não consta saída dele de lá em nenhum ônibus”, finalizou.

A Polícia Civil colocou Antônio Júlio Ribeiro no rol de desaparecidos e divulgou os seguintes números de telefone para repasse de informações: 0800 2828 197, 197 e 181. Outra opção é entrar em contato a filha dele, Wilza Júlia Ribeiro, por meio do número (31) 98449-6906.