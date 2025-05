MG: motorista de carreta é preso com três toneladas em barras de maconha

Um motorista de 30 anos foi preso depois de ser flagrado transportando uma carga de mais de 1.700 barras de maconha em uma carreta bitrem graneleira, no Centro de Pará de Minas, no Centro-Oeste do Estado, na noite dessa quinta-feira (22/5). Ele assumiu a direção do veículo e disse que receberia R$ 100 mil pelo transporte da droga.

Segundo o boletim de ocorrência, o serviço de inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Belo Horizonte e do estado do Mato Grosso do Sul, identificou uma carreta com atitude suspeita, no sentido da MG-431 a Pará de Minas.

Conforme os registros, em certo momento, uma equipe viu uma carreta com as mesmas características em alta velocidade na rodovia, na entrada da cidade. O motorista foi abordado e, questionado sobre a carga, afirmou que transportava 15 mil telefones de modelo iPhone.

A resposta do homem, porém, levantou suspeita aos policiais, uma vez que uma carreta graneleira não é adequada para esse tipo de carga. Ele também não apresentou nota fiscal. Além disso, os militares constataram no veículo um forte odor característico da maconha.

Os militares seguiram à caçamba da carreta e encontraram 1.748 barras de maconha no compartimento, pesando mais de três toneladas.

Questionado, o condutor disse que é do Mato Grosso do Sul. Ele contou que assumiu a direção do veículo em Campo Grande e entregaria a carga para um lavador de caminhões em Pará de Minas. O homem ainda afirmou que receberia um pagamento de R$ 100 mil pelo serviço.

O motorista foi preso e a droga, encaminhada à Polícia Federal em Divinópolis, onde foi contabilizada.