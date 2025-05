Motorista de carga de maconha avaliada em R$ 500 mil é preso em perseguição

Um homem, de 45 anos, foi preso por tráfico de drogas nessa quarta-feira (21/5) na rodovia MGC-497, em Campina Verde (MG), na Região do Triângulo .

O suspeito foi detido em uma ação conjunta entre a Polícia Militar, por meio da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na altura da cidade de Campina Verde, o homem que conduzia um caminhão desobedeceu a ordem de parada e fugiu em direção a uma mata entre as rodovias MGC-497 e a BR-364.

Depois de dez horas de busca, a polícia localizou e prendeu o suspeito. Ao todo, a polícia apreendeu 214 barras de maconha e o veículo utilizado no transporte da droga.

Ainda de acordo com a PM, a droga, avaliada em R$ 500 mil, saiu da cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e seguia com destino a cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia