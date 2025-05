‘Pornografia infantil’: informação dos EUA leva à prisão de homem em MG

Um homem de 29 anos investigado por armazenar vídeos com conteúdo relacionado à exploração sexual de crianças e adolescentes no município de Piumhi, no Centro-Oeste de Minas Gerais, foi preso nesta quarta-feira (21/5). Segundo a Polícia Civil, a prisão ocorreu após investigações iniciadas a partir de informações compartilhadas por autoridades norte-americanas.

“Os levantamentos investigativos tiveram início após as autoridades dos Estados Unidos identificarem o download, em larga escala, de centenas de vídeos contendo cenas de abuso sexual infantojuvenil, por meio de endereços de IP localizados no Brasil. Diante disso, o governo norte-americano acionou órgãos federais brasileiros, que constataram a distribuição dos arquivos em diversas cidades mineiras”, disse a Polícia Civil em comunicado.

Ao verificar que não havia, inicialmente, elementos que configurassem a transnacionalidade do crime, a investigação foi repassada à Polícia Civil, que instaurou inquérito policial e representou por medidas cautelares, autorizadas pelo Poder Judiciário.

Buscas realizadas na residência do investigado encontraram vídeos de cunho sexual envolvendo crianças e adolescentes armazenados em seu celular, que foi apreendido.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.

