MG: foragido da Justiça tenta enganar a polícia com nome do irmão e é preso

Um homem de 44 anos, foragido da Justiça, foi preso nessa quarta-feira (21/5) em Itabira, na região Central de Minas Gerais, após tentar enganar policiais militares se passando pelo próprio irmão. Conhecido por envolvimento em furtos a residências, ele foi detido durante uma operação de patrulhamento da Polícia Militar.

A abordagem ocorreu no bairro Amazonas, durante uma ação da operação Maio Amarelo. Segundo a PM, ao notar a presença da viatura, o homem demonstrou “intenso nervosismo” e tentou evitar a abordagem.

Segundo o boletim de ocorrência, durante a identificação, o homem informou o nome do irmão na tentativa de enganar a PM. Os policiais, no entanto, desconfiaram da atitude e constataram, em uma consulta no sistema, que o homem era um foragido do sistema prisional com mandado de prisão em aberto.

O homem foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil, onde segue à disposição da Justiça.