MG: motorista 'nervoso' é preso depois de admitir ter drogas e arma de fogo

Um motorista foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo durante uma ação de fiscalização na BR-040, na altura de Simão Pereira, na Zona da Mata de Minas Gerais. Ele foi flagrado com 26 armas de maconha e um revólver e confessou o crime.

Conforme os registros, a polícia realizava uma operação nas proximidades do pedágio na rodovia quando abordou o veículo. O homem acatou o pedido de parada, mas demonstrou “extremo nervosismo”.

Os policiais, então, solicitaram que o motorista abrisse o porta-malas para verificação de equipamentos obrigatórios e o homem confessou que transportava drogas no compartimento. De acordo com a PRF, o homem também admitiu que tinha uma arma de fogo no interior do carro.

O homem foi contido e os policiais encontraram 26 barras de maconha no porta-malas e um revólver calibre .32 sem munições no console central do carro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O motorista foi preso e encaminhado, juntamente das drogas, revólver e veículo, à Delegacia de Polícia Civil em Juiz de Fora, que segue com o caso.