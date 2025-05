Vídeo: caminhão tomba e interdita BR-040 em Ouro Preto

Um caminhão tombou na manhã desta quinta-feira (22/5) no km 603 da BR-040, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, e causou a interdição total da rodovia por quase três horas. Segundo a EPR Via Mineira, concessionária responsável pelo trecho, o acidente aconteceu às 10h49 e provocou o derramamento da carga transportada, exigindo uma operação de limpeza e retirada do veículo no local.

Apesar do tombamento, não houve registro de feridos. Equipes de inspeção, resgate, guincho e limpeza da concessionária foram acionadas de imediato, assim como a Polícia Rodoviária Federal (PRF). A primeira medida foi o desvio de faixa no sentido Juiz de Fora (Sul), mas, às 11h49, o fluxo precisou ser totalmente interrompido nos dois sentidos da rodovia por causa da carga espalhada sobre o asfalto.

Às 13h, a concessionária implantou uma operação de mão dupla nas faixas do sentido Belo Horizonte (Norte) para permitir a retomada parcial do tráfego. Vinte minutos depois, às 13h20, todas as pistas foram liberadas, após a conclusão dos trabalhos de limpeza e a retirada do caminhão.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos