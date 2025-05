Ex-gerente de agência bancária em MG confirma que recebia parcela em golpes

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um dos ex-gerentes de uma agência bancária preso durante operação que investiga um esquema de fraudes confessou que recebia 10% do valor de empréstimos feitos. Os crimes foram cometidos em unidades de três instituições financeiras na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Até o momento, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) estima que o prejuízo seja de R$ 20 milhões.

Os detalhes do esquema foram esclarecidos após a prisão de 15 suspeitos na manhã desta quinta-feira (22/5) durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva. As ordens judiciais foram expedidas para endereços em: BH; Ribeirão das Neves, Betim e Sabará, na Região Metropolitana; São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas; e Montes Claros, na Região Norte de Minas Gerais.

As investigações revelam um sofisticado esquema fraudulento envolvendo o conluio de gerentes de agências bancárias, com atuação voltada à obtenção de empréstimos e movimentações ilícitas em nome de terceiros. "A organização criminosa é especializada em fraudes bancárias e abertura de contas fraudulentas, com empréstimos em nomes de terceiros, vitimando não só a pessoa que teve a conta aberta, como a instituição financeira para quem os agentes trabalhavam", explicou o delegado Rafael Gomes, da Delegacia Especializada em Investigação de Fraudes, de São Sebastião do Paraíso

Entre as pessoas detidas estão: quatro gerentes das instituições financeiras lesadas e dois ex-funcionários. Apesar de a investigações prosseguirem, os suspeitos foram indiciados por organização criminosa, lavagem de capitais, estelionato por fraude eletrônica, falsificação de documento público e uso de documento falso.

“Algumas delas confessaram o envolvimento, e um dos gerentes confirmou que fez 40 abertura de contas desse perfil, com empréstimos dessa magnitude. Então, acreditamos que o montante desviado pode ser muito maior. É importante salientar que todo o material será analisado com calma e sem atropelo. E acredito que teremos outras fases em breve”, afirmou Marcos Pimenta, chefe do 18º Departamento da PCMG.

O esquema

As investigações começaram em setembro de 2024. Na época, um morador de São Sebastião do Paraíso procurou a corporação para denunciar que usaram seus dados para abrir uma conta bancária. A vítima afirmou que teve o nome negativado e, por isso, descobriu o esquema.

Além disso, ela estava sendo processada pela Justiça do Trabalho. A vítima teve um empréstimo de R$ 100 mil aberto em seu nome.

Conforme o delegado Rafael Gomes, a partir da denúncia as investigações apontaram que o suspeito era natural de Belo Horizonte e estava se passando pela vítima há mais de cinco anos. Ele apresentava uma carteira de identidade e uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com os dados do prejudicado. Apenas a foto e a assinatura eram suas.

Após a prisão, as apurações apontaram que o homem era coordenador da organização criminosa. Além dele, outras 17 pessoas participam do esquema. Ainda segundo Gomes, o homem intermediava o contato entre os responsáveis pelas falsificações de documentos e os gerentes das instituições financeiras.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os funcionários, sabendo do esquema, apontavam cadastros de pessoas físicas e jurídicas que tinham boas pontuações e, como consequência, conseguiriam empréstimos de valores altos. Em seguida, os dados eram encaminhados para os falsificadores e as contas criadas. “Assim, eles efetuaram empréstimos em quantias voluptuosas. Chegamos a identificar uma conta bancária em que foi feito um empréstimo de R$ 500 mil, sem que essa pessoa soubesse”, afirmou o delegado Rafael.