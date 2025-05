BH: obras de pavimentação bloqueiam trecho da BR-040

crédito: Via Cristais/Divulgação

As obras de recapeamento de pavimentos feita pela concessionária Via Cristais vão bloquear parte da BR-040, no trecho entre Belo Horizonte e Cristalina, em Goiás. Segundo a empresa, a programação das intervenções se intensificou e faz parte das ações de melhoria da rodovia.

O trabalho está focado nas áreas que mais precisam de reparos, especialmente o trecho entre Felixlândia, na Região Central do estado, e BH, onde o tráfego é mais intenso.

As obras incluem reparos profundos de pavimento, fresagem para remover camadas deterioradas, recapeamento completo e melhorias de drenagem.

Ao todo, serão seis equipes operando no trecho, com foco maior também entre Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana, e BH.

Durante toda a operação, o monitoramento de tráfego ocorrerá 24 horas por dia, todos os dias da semana e em zonas de pista única. O fluxo de carros será controlado por sinalização de Pare/Siga.

As obras tiveram início em 11 de março e estão previstas para ser concluídas em outubro. A concessionária pede aos motoristas que fiquem atentos e sigam a sinalização afixada ao longo do trecho.

