Prefeito de BH visita espaço esportivo que passa por reforma milionária

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), visitou as obras do Complexo Esportivo José Calegário de Cristo, no Bairro Novo Santa Cecília, no Barreiro, nesta quinta-feira (22/5). O espaço vai passar por reforma, com investimento de R$ 1,8 milhão e que deve ser finalizada no segundo semestre de 2026.

Damião ainda visitou a Academia da Cidade, no Bairro Diamante, também no Barreiro, onde anunciou investimento de R$ 1,5 milhão na contratação de estagiários para todas as 83 unidades do projeto.

As reformas no centro poliesportivo do Barreiro começaram na última segunda-feira (19/5). “Vamos colocar aqui grama sintética no campo todo. Grama sintética não é só estética, é qualidade de vida para quem pratica esporte. Todo o centro será reformado com recursos da PBH e de emendas parlamentares. A comunidade de todo o Barreiro e os 20 clubes que utilizam o campo serão beneficiados”, afirmou o chefe do Executivo municipal.

Além da grama sintética no campo de futebol, estão previstas a renovação da edificação de guarita, banheiros e área de apoio da Guarda Municipal, a construção de pista de caminhada ao redor do campo, a transferência da academia a céu aberto para o “mirante” e a instalação de novas lixeiras e bancos. A quadra poliesportiva e a área da administração também vão ser reformadas.

A Rua Ulisses Surette, do entorno do complexo, também vai receber ajustes para garantir acessibilidade.

Academia da Cidade

Na Academia da Cidade, do Bairro Diamante, Álvaro Damião defendeu a importância desses espaços ao anunciar investimento de R$ 1,5 milhão na contratação de estagiários da educação física.

O prefeito disse que as 83 Academias da Cidade, espalhadas pelas regiões de BH, vão contar com estagiário.

“Investir na Academia da Cidade é investir na qualidade de vida das pessoas, em saúde física e mental”, afirmou Damião. A destinação da verba foi debatida com as Secretarias da Fazenda, Planejamento e Saúde.

As Academias da Cidade são implantadas pela Secretaria Municipal da Saúde, com incentivo do Ministério da Saúde. Atualmente, contam com cerca de 15 mil usuários inscritos. As atividades são gratuitas e qualquer pessoa, preferencialmente acima de 18 anos, pode buscar o serviço.

Entre as práticas oferecidas estão ginástica, dança, jogos, esportes, lutas e caminhada orientada. Temas como cuidado com a saúde, alimentação saudável e controle do tabagismo são abordados em atividades.

Inicialmente, os usuários da Academia da Cidade são avaliados por um profissional de educação física para verificar condições de saúde, e, após o resultado, a pessoa é encaminhada para uma turma de acordo com o nível de condicionamento físico.

Metrô

Em visita à região, Damião mencionou as obras de criação da Linha 2 do metrô, que vai unir Linha 1, no Bairro Nova Suíça, na Região Oeste de BH, até o Barreiro. “Não tem como você dizer que trazer o metrô para o Barreiro vai deixar de beneficiar alguém, pode ter certeza que toda a região e a cidade de Belo Horizonte são beneficiadas”, declarou. O prefeito disse ainda que o Executivo municipal está acompanhando todos os passos do projeto.

As obras de ampliação do metrô de Belo Horizonte têm custo estimado de R$ 3,2 bilhões, sendo que R$ 2,8 bilhões serão financiados pelo governo federal; os demais R$ 400 milhões, pelo estado, por meio das medidas reparatórias pelo rompimento da Barragem de Brumadinho, na Grande BH.

A Linha 2 terá 10,5 km de extensão e incluirá sete estações: Nova Suíça, Amazonas, Nova Gameleira, Nova Cintra, Vista Alegre, Ferrugem e Barreiro.

Anel Rodoviário

Damião também mencionou a transferência da gestão do Anel Rodoviário para o município, que disse ser “melhor para todo mundo”. O prefeito ressaltou que a cidade espera há mais de quatro décadas para assumir o controle da via e destacou que, com a nova configuração, será possível realizar intervenções com mais agilidade.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata