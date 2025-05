Metrô BH e moradores fecham acordo para desapropriações em área da Linha 2

A concessionária Metrô BH firmou, nesta quinta-feira (15/5), um acordo com moradores dos imóveis que serão desapropriados para implantação da Linha 2, que unirá a Linha 1, no Bairro Nova Suíça, na Região Oeste, até o Barreiro. As negociações com os proprietários das casas, localizadas às margens da linha, começaram no ano passado, mas só agora resultaram em um pacto.

O acordo estabelece que as famílias impactadas receberão indenização, quatro meses de aluguel social e custeio da mudança para local temporário e, posteriormente, para o imóvel definitivo.

Além da concessionária e dos moradores, o Ministério Público (MPMG), o Governo de Minas e parlamentares das esferas municipal e estadual participaram das negociações.







As obras de ampliação do metrô de Belo Horizonte têm custo estimado de R$ 3,2 bilhões, sendo que R$ 2,8 bilhões serão financiados pelo governo federal, e demais R$ 400 milhões, pelo Estado, por meio das medidas reparatórias pelo rompimento da Barragem de Brumadinho, na Grande BH.

A Metrô BH será responsável por formalizar os acordos individualmente e efetuar os pagamentos.



A Linha 2 terá 10,5 km de extensão e incluirá sete estações: Nova Suíça, Amazonas, Nova Gameleira, Nova Cintra, Vista Alegre, Ferrugem e Barreiro. O processo de desocupação e de demolição dos imóveis seguirá um cronograma definido pelo governo estadual. A estimativa é que a Linha 2 esteja em pleno funcionamento em 2028.

No último mês de março, moradores dos bairros Vista Alegre, Gameleira, Nova Gameleira e Betânia, organizados pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), chegaram a ocupar as obras da Linha 2 do metrô. Eles reclamavam, principalmente, a falta de transparência durante o processo e dos valores das indenizações.

Parlamentares celebram

A deputada Bella Gonçalves (PSOL) celebrou o acordo. Para ela, foi uma vitória da pressão popular, que inclui o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST). De acordo com ela, cerca de 450 famílias serão afetadas pela construção da Linha 2.

"Isso foi possível graças a uma incidência do nosso mandato, à disposição de diálogo do Ministério Público e à pressão das famílias e do movimento social, que, em hora nenhuma, aceitaram indenizações pífias, de R$ 30 mil, R$ 20 mil, e que têm agora garantidos os valores de indenização mínima de R$ 105 mil", avaliou a parlamentar.

O vereador Bruno Pedralva (PT), que atuou em parceria com a deputada psolista durante as negociações, também comemorou o acordo. "Agora, vamos fazer um dialogo com a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Urbel, para incluir essas famílias na política pública e cobrar do estado uma assistência para uma compra assistida de um imóvel digno", declarou.