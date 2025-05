Damião navega na Pampulha e vê viabilidade de promover passeios na lagoa

A Lagoa da Pampulha pode ser navegável até o final do ano. Na manhã desta sexta-feira (16/5), o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) navegou pela Lagoa, no dia em que Conjunto Moderno faz 82 anos, e anunciou a vontade de tornar o passeio possível a todos que visitam o espaço.

“O mesmo passeio que eu fiz hoje, eu quero que o povo de Belo Horizonte possa fazer também. Eu acredito que esse ano ainda o povo de Belo Horizonte vai fazer o mesmo passeio que eu fiz num barco moderno e bonito, para que o povo possa entender ainda mais que a lagoa é dele, que ele também tem que nos ajudar a cuidar da lagoa”, disse Damião.

Apesar disso, o prefeito negou um projeto em andamento para que o passeio seja possível e que a ideia foi pensada durante a navegação de hoje: “Isso foi pensado agora (durante a navegação). O que eu quero é que as pessoas possam fazer o que eu fiz. Se eu fiz um passeio pela Lagoa da Pampulha como prefeito da cidade, eu quero que o povo da cidade possa fazer esse passeio também. E foi o que eu conversei com os secretários durante o passeio. E nós já temos capacidade de colocar esse projeto que foi criado agora, foi pensado agora, em andamento ainda esse ano. É o que eu quero e já pedi”.

No evento desta manhã, Álvaro Damião ainda afirmou a vontade de colocar a Lagoa definitivamente na vida e no cotidiano das pessoas que passam por ela diariamente.

“A gente quer inserir a Lagoa definitivamente na vida e no cotidiano daquele que passa por ela todos os dias. E não somente ver a Lagoa quando passa na barragem, dentro de um ônibus ou dentro de um carro. Eu quero que as pessoas vejam a Lagoa da forma como eu vi hoje, de dentro dela e poder curtir o que eu curti nesse dia”.

Limpeza da Lagoa

De acordo com a Subsecretaria Municipal de Zeladoria Urbana (Suzurb), diariamente, a limpeza do espelho d'água e manutenção da orla são feitas, sendo este serviço de limpeza uma ação contínua.

"No total, cerca de 30 pessoas trabalham todos os dias neste serviço de manutenção da Lagoa. Os serviços são realizados em todo o espelho d’água da Lagoa da Pampulha e consiste em recolher os detritos sobrenadantes manualmente com utilização de ferramentas apropriadas (garfos, telas) e um flutuante motorizado (balsa)", explicou a Suzurb.

Os detritos são recolhidos e depositados na balsa até sua capacidade média e transportados por via aquática até a área aos fundos da Casa Verde, localizada no Parque Ecológico, onde uma retroescavadeira carrega os detritos para a área de secagem contígua ao local. Após secagem os detritos são enviados para bota fora credenciado pela SLU e devidamente depositado. Além disso, o canal do Ressaca/Sarandi é limpo anualmente, a fim de evitar que sedimentos sejam carregados para a Lagoa.

O volume de lixo flutuante recolhido varia de cinco toneladas durante o período de estiagem e até 10 dez toneladas no período chuvoso.

Antes do passeio, o prefeito afirmou que, em quatro meses, a prefeitura retirou ao menos 600 toneladas de lixo flutuante da Lagoa. Na visita de hoje, Damião elogiou o trabalho feito por Fuad Noman na limpeza da Lagoa e comemorou o cheiro normal da água em frente Museu Casa Kubitschek. “São 600 toneladas de lixo flutuante retirado aqui em apenas quatro meses, de janeiro a abril. Dá uma média de 125 toneladas de lixo flutuante por mês”, disse o prefeito.

A Lagoa da Pampulha recebe águas de oito córregos: Ressaca, Sarandi (os principais), Bom Jesus (Água Funda), Braúnas, AABB, Olhos d'Água, Mergulhão e Tejuco. Os córregos Braúnas e Bom Jesus convergem na Região da Enseada do Zoológico, onde o impacto ambiental é mais perceptível e, normalmente, o cheiro ruim é mais forte. De acordo com Damião, a prefeitura investe anualmente mais de R$ 22,5 milhões na manutenção da Lagoa Pampulha.

"A gente sabe que as pessoas pegam pontos críticos da lagoa, que são dois no máximo. É o ponto próximo da cabeceira do aeroporto, onde tem o mau cheiro por causa de um problema de esgoto da Copasa, que já tá sendo resolvido, e o ponto mais próximo do zoológico. Mas 99% da nossa Lagoa é limpa e com cheiro normal. Não tem lodo como qualquer outra grande bonita lagoa do mundo a fora.", afirmou Damião.



A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com a Copasa para ter informações de quando as obras e serviços de substituição do interceptor Pampulha serão finalizadas e aguarda retorno.

82 anos do Conjunto Moderno da Pampulha

Reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Mundial, o Conjunto Moderno da Pampulha celebra 82 anos nesta sexta-feira (16). Marco da arquitetura modernista brasileira, idealizado por Oscar Niemeyer a pedido de Juscelino Kubitschek, então prefeito da cidade.

Para marcar a data, a PBH organiza uma programação nos espaços culturais da Pampulha, incluindo vivências, exposições, debates, oficinas e um baile que busca resgatar o uso original da emblemática Casa do Baile.

Todas as atividades são gratuitas e fazem parte do projeto Museus Pampulha, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Lumiar, e do Projeto Expedições do Patrimônio, desenvolvido pela Diretoria de Patrimônio Cultural da Fundação Municipal de Cultura. A programação completa está disponível no Portal Belo Horizonte.

Novas placas

Como parte das ações para estruturar o Conjunto Moderno da Pampulha, a região receberá em breve novas placas que irão complementar o Projeto de Sinalização Turística desenvolvido a partir de cooperação estabelecida entre a prefeitura e a Organização das Cidades Brasileiras Patrimônio Mundial (OCBPM).

De acordo com a PBH, em 2024, 69 placas foram revitalizadas. “As novas sinalizações orientam os visitantes sobre os principais pontos de interesse da região - como a Igreja São Francisco de Assis, o Museu de Arte da Pampulha (MAP), o late Clube e a Casa do Baile - além de indicarem distâncias entre atrativos, esculturas e obras de arte ao longo do percurso.

O projeto em fase de implantação adota a identidade visual do Patrimônio Mundial na sinalização, valorizando assim a condição especial da Pampulha como detentora do título internacional concedido pela UNESCO, além de melhorar a experiência de moradores e visitantes com informações mais fáceis e acessíveis”, explicou o município.

Com o projeto serão instalados novos marcos de distância na ciclovia da orla da Lagoa, totens de mapas e de território, e placas de piso que destacarão os bens que compõem o Conjunto inscrito na Lista do Patrimônio Mundial.