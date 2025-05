BH: estudante agride colega com socos e chutes em escola municipal

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) acionou o Conselho Tutelar após um caso de agressão envolvendo dois alunos, ocorrido nessa quarta-feira (14/5) na Escola Municipal Murilo Rubião, no bairro Jardim Belmonte, Região Nordeste da cidade. Um estudante agrediu um colega na porta da instituição com socos e chutes no rosto.

As cenas de violência foram gravadas por outros estudantes, até a chegada de um homem que afastou a briga.

Procurada pelo Estado de Minas, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) informou tão logo tomou conhecimento do fato, a direção da escola foi até o local e o agressor já havia ido embora. O aluno agredido e seu irmão foram conduzidos para o interior da escola até a chegada de seus responsáveis.

A equipe gestora também entrou em contato com a família do aluno agressor e acionou o Conselho Tutelar, conforme estabelece o procedimento padrão. "A Smed já colocou à disposição dos estudantes e de suas famílias o atendimento pelo Programa Psicólogos e Assistentes Sociais na Educação (PAS)", diz em nota.

A Secretaria ainda reiterou seu repúdio a qualquer forma de agressão no ambiente escolar, seja ela física, verbal ou psicológica.

"Todas as situações de conflito e violência são tratadas com seriedade, de forma pedagógica, preventiva e em diálogo com as famílias. A Smed segue acompanhando o caso dentro dos limites institucionais, em conformidade com a legislação vigente e os trâmites legais aplicáveis.", conclui o comunicado.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Humberto Santos