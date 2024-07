As ações de conservação e recuperação do Conjunto Moderno da Pampulha, realizadas pela Prefeitura de Belo Horizonte foram reconhecidas pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). A entidade enviou uma carta ao município, no último dia 28 de junho, elogiando as medidas tomadas que sanaram os problemas que ameaçavam o título de Patrimônio Mundial da Pampulha e fizeram com que o conjunto tivesse que passar por revisões anuais para manter a classificação.



"Ao cumprir as regras e alcançar os resultados esperados nas ações previstas, passamos a ter o reconhecimento da Unesco, a confirmação de que saímos da lista de risco de perda do título de Patrimônio e passa a ter um acompanhamento, e não um monitoramento ativo", explica a secretária municipal de Cultura, Eliane Parreiras. No caso das águas, por exemplo, a análise técnica feita no início de junho demonstrou que todos os 27 parâmetros verificados obtiveram resultado positivo, com qualidade suficiente que permitiria a prática de esportes náuticos e navegação.

Com a revisão feita pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos), a Pampulha recupera o status anterior, de Patrimônio Cultural da Humanidade, e as inspeções voltam a ocorrer a cada seis anos, aproximadamente.



A gerente do Conjunto, Janaína França, destaca a importância desse reconhecimento. “Nossa equipe recebeu o relatório com grande entusiasmo. Os esforços foram coordenados, mapeando diretrizes e ações desenvolvidas por diferentes entidades no âmbito municipal para preservar o Conjunto Moderno da Pampulha”, ela afirma.

Relatório da Icomos

Junto da carta oficial foi enviado um relatório oficial do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos). O documento, datado de agosto de 2022, apresenta diversas ações e projetos em andamento, destacando diversos pontos do estado de conservação do Conjunto. Dentre elas estão as melhorias na qualidade da água da Lagoa da Pampulha, o Projeto de Restauração da Praça Dino Barbieri e a restauração da Igrejinha da Pampulha.