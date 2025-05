Suspeito de furtar banco é preso pela PRF em Minas

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, prendeu, no início da tarde desta quinta-feira (22/5), na BR-050, nas proximidades do município, um homem com mandado de prisão por furto qualificado em uma agência do Banco do Brasil, ocorrida, recentemente, em Mato Grosso (MT).

Segundo a PRF, o suspeito foi abordado em um veículo Toyota Corolla, sendo que, inicialmente, ele apresentou a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em nome de outro homem, emitida em Belém (PA) e com data de emissão em 2023.

"Mas, ao realizar buscas nos sistemas policiais acerca da validade dos documentos apresentados, foi verificado que o condutor se tratava na verdade de indivíduo que apresentava em seu desfavor mandado de prisão por furto qualificado em uma agência do Banco do Brasil em Mato Grosso", destacou a PRF de Uberaba.

Ainda conforme a PRF, o homem foi preso por crime de uso de documento falso e, também, em execução aos mandados de prisão identificados. Ele foi encaminhado para Polícia Federal (PF) em Uberaba para as próximas providências.

A reportagem pediu à PRF mais detalhes sobre como, onde e quando foi o furto qualificado do homem em agência do Banco do Brasil do estado do Mato Grosso e aguarda resposta.