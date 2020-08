Preso um dos três ladrões do roubo a banco na cidade de Canápolis

Primeiro envolvido no assalto foi preso na tarde desta quarta-feira (12) (foto: Divulgação/ Polícia Militar) ladrões que assaltaram e sequestraram, na manhã desta terça-feira, o gerente da agência do Banco do Brasil de Canápolis. Foram levados R$ 1,171 milhão. O dinheiro foi recuperado ainda na terça-feira, próximo à divisa de Minas e Goiás, quando o carro em que os ladrões usavam para a fuga foi cercado. O gerente, que estava preso no porta-malas, foi libertado. Mas os ladrões fugiram para uma mata próximo à cidade mineira de Araporã. Preso, na manhã dessa quarta-feira, um dos trêsquee sequestraram, na manhã desta terça-feira, o gerente da agência do Banco do Brasil de. Foram levados R$ 1,171 milhão. Ofoi recuperado ainda na terça-feira, próximo à divisa de Minas e Goiás, quando o carro em que os ladrões usavam para a fuga foi cercado. O gerente, que estava preso no porta-malas, foi libertado. Mas os ladrões fugiram para uma mata próximo à cidade mineira de Araporã.





Segundo o tenente Naves, da PMMG, as buscas prosseguirão, “até que o último homem seja capturado”.

Entenda

As buscas pelos dois bandidos ainda foragidos prossegem, com início na tarde de terça-feira. O local onde os bandidos foram vistos pela última vez, está cercado, tanto pela polícia mineira quanto pela goiana.





Os ladrões, depois de roubarem o banco, colocaram o gerente no porta-malas. Em seguida, iniciaram a fuga. A placa do veículo, QQH 0625, e as características do veículo, um Volkswagen Voyage, foram anotadas e repassadas à Polícia Militar de Canápolis, que emitiu um alerta para postos das cidades vizinhas e de Goiás.





Imediatamente, todas as viaturas da PM saíram a campo e seguiram para a rodovia MG-153, que dá acesso a Goiás. Próximo a Araporã, segundo o tenente Naves, eles avisaram o Voyage e passaram a persegui-lo. Ao perceberem a viatura policial, o motorista do Voyage aumentou a velocidade e acabou perdendo o controle do veículo, batendo no meio-fio da estrada. Em seguida, os ladrões saíram do carro e iniciaram uma fuga, se embrenhando em um matagal.