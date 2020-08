Polícia resgata gerente de banco sequestrado depois de assalto a banco

Ladrões fugiram e levaram o gerente do banco, mas bateram o carro. Polícia apreendeu o dinheiro roubado e libertou o funcionário (foto: Divulgação/ Polícia Militar) Banco do Brasil de Canápolis, onde roubaram R$ 1,171 milhão e fugiram fazendo refém o gerente da instituição bancária. Policiais militares de Canápolis, Araporã, Uberlândia e Tupaciguara, em conjunto com a PM de Goiás, cercaram, esta tarde, três ladrões que roubaram a agência dode Canápolis, onde roubaram R$ 1,171 milhão egerente da instituição bancária.









Em seguida, levaram o gerente para fora e o colocaram no porta-malas, fugindo. A placa do veículo, QQH 0625, e as características, um Volkswagen Voyage, foram anotados e repassados à Polícia Militar de Canápolis, que emitiu um alerta a postos das cidades vizinhas e de Goiás.





Imediatamente, todas as viaturas da PM saíram a campo e se dirigiram para a rodovia MG-153, que dá acesso a Goiás. Próximo a Araporã, segundo o tenente Naves, eles avistaram o Voyage e passaram a persegui-lo.





Ao perceberam a viatura policial, o motorista do Voyage aumentou a velocidade e acabou perdendo o controle do veículo, batendo no meio-fio da estrada. Rapidamente, os ladrões saíram do carro e iniciaram uma fuga, embrenhando num matagal.





Logo, o local ficou cheio de policiais, que cercaram a mata, tanto no lado de Minas Gerais como de Goiás. Ao revistarem o Voyage, os policiais encontraram sacolas com o dinheiro roubado e o gerente no porta-malas, libertando-o.





Os policiais acreditam que conseguirão prender os fugitivos ainda esta noite. Até o fechamento desta matéria, os três estavam cercados no matagal.