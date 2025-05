Anel Rodoviário: Damião diz que municipalização é 'melhor para todo mundo'

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), afirmou nesta quinta-feira (22/5) que a transferência da gestão do Anel Rodoviário para o município é “melhor para todo mundo”. A declaração ocorreu durante uma visita às obras do Complexo Esportivo José Calegário de Cristo, no Solar do Barreiro.

A expectativa é de que a formalização da municipalização ocorra até o fim de maio, segundo informou o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fabrício Galvão.

“A municipalização do Anel, que era um sonho do prefeito Fuad, é também um sonho nosso e do povo de Belo Horizonte”, declarou Damião, ao comentar a medida. O prefeito ressaltou que a cidade espera há mais de quatro décadas para assumir o controle da via e destacou que, com a nova configuração, será possível realizar intervenções com mais agilidade.

“Quando você está na sua casa, é você que cuida, então é muito mais prático. Belo Horizonte é doida para poder intervir em problemas simples do Anel Rodoviário, mas não pode fazer nada porque ele ainda pertence ao governo federal", afirmou.

Na coletiva, Damião também criticou algumas precariedades da infraestrutura e prometeu resolver entraves históricos. “Eu não vou aceitar mais aquela água parada perto do shopping nem o número de acidentes por falta de área de escape”, disse.

O prefeito garantiu que haverá investimentos robustos. “As grandes intervenções vão custar milhões de reais, mas eu tenho certeza de que vão melhorar a vida do povo. Não vamos medir esforços nem quanto será investido, porque ali não é gasto, é investimento. Claro que ninguém vai zerar o número de acidentes, mas já vamos conseguir reduzir a partir do próximo mês”.

O prefeito ainda afirmou que o Anel, projetado há décadas, já não corresponde mais à dinâmica urbana atual. “É uma grande avenida que corta a cidade. Hoje, você disputa espaço entre caminhão e moto. O Anel Rodoviário é uma realidade que afeta toda a Grande BH”, afirmou.

Apesar de demonstrar otimismo, Damião evitou anunciar uma data precisa para a oficialização da municipalização. “Se não chega na data, por um motivo ou outro, as pessoas começam a especular: 'será que vai sair mesmo?'. Pode ter certeza absoluta que nos próximos dias a gente vai anunciar", disse.

Em sua fala, Damião voltou a ressaltar o convite ao governo federal para participar da cerimônia de oficialização. “A municipalização só está acontecendo porque o governo federal entendeu que é melhor para todo mundo que o Anel seja cuidado por Belo Horizonte.”

Trâmites avançados

Na quarta-feira (21/5), o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Fabrício Galvão, afirmou em vídeo gravado ao lado de Damião na sede do Dnit, em Brasília, que os entraves jurídicos e técnicos já foram vencidos. “Nós vencemos vários trâmites jurídicos e técnicos, mas hoje chegamos à reta final. Apresentamos as últimas minutas e logo logo, ainda no finalzinho do mês de maio, estaremos formalizando essa transferência para a cidade de Belo Horizonte”, disse o diretor do Dnit.

O processo teve início em 2023, ainda na gestão de Fuad Noman (PSD), que enviou um ofício ao governo federal solicitando a transferência da gestão da via. A articulação avançou após reunião entre Fuad e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em novembro do mesmo ano.

“Um sonho de quarenta anos que o belo-horizontino espera pelo Anel Rodoviário, para que fosse dele, para que ele pudesse cuidar. A gente veio para dizer que está chegando a hora, ainda neste mês, ou começo do próximo, no máximo. A gente vai anunciar de forma oficial em Belo Horizonte”, disse Damião.



Intervenções previstas

Em fevereiro, a prefeitura já havia sinalizado que a transferência ocorreria ainda no primeiro semestre. Em visita a BH, o ministro dos Transportes Renan Filho anunciou que R$ 110 milhões em convênios seriam firmados entre a União e o município para as primeiras intervenções.

As obras iniciais, sob responsabilidade do Dnit e executadas via programa BR Legal, incluem requalificação da via, recapeamento, nova sinalização horizontal e substituição de placas, com investimento estimado em R$ 50 milhões.

Na sequência, a prefeitura deverá receber R$ 63 milhões do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC-3) para a construção de dois viadutos: um no cruzamento com a BR-040 e outro na interseção com a Via Expressa, próximo à Arena MRV.

Além disso, o governo federal seguirá responsável por obras estruturais na BR-381, no trecho entre os kms 440,8 e 454,9, que integra o pacote de duplicação da rodovia entre Belo Horizonte e Caeté, conhecido como “Rodovia da Morte”. A concessão da estrada foi descartada após fracassos consecutivos, sobretudo pelas dificuldades jurídicas para a remoção de cerca de duas mil famílias que vivem às margens da pista.



(Com informações Bruno Nogueira)